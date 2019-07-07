Казахстанец Канат Ислам глубоким нокаутом за 10 секунд выиграл титул WBO

Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Канат Ислам (26-0, 21 КО) впечатляющим нокаутом вернулся на ринг после двухлетнего перерыва, передает Kazakhstan Today.

Ислам выступил в рамках вечера бокса в Алматы во Дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака. Соперником казахстанца был боксер из Доминиканской Республики Хулио де Хесус (27-2, 24 КО). Бой в первом среднем весе завершился уже на десятой секунде первого раунда: казахстанец пробил мощный хук справа, после чего быстро добил поверженного соперника, пишет Sports.kz .

Рефери незамедлительно дал отмашку об окончании боя, присудив Исламу победу техническим нокаутом.

Поединок был титульным - Канат Ислам выиграл вакантный пояс в первом среднем весе по версии WBO Inter-Continental.

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