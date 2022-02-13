Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля

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ПЕКИН. 12 ФЕВРАЛЯ - В субботу, 12 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят семь казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В лыжных гонках у женщин пройдет эстафета 4х5 километров - сборную Казахстана в ней представят Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. Прямая трансляция на телеканале "Qazsport" начнется в 13.20 по времени Нур-Султана, сообщает Sports.kz.
В 14.50 в конькобежном спорте у мужчин пройдет финальный забег на дистанции 500 метров - от Казахстана выступит Иван Аржаников. Прямая трансляция - на телеканале "Qazaqstan".
Также в 14.50 на телеканале "Хабар" начнется прямая трансляция биатлона - спринта на 10 километров у мужчин, в котором выступят Александр Мухин и Владислав Киреев.
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.
Вчера, 11 февраля, на Олимпиаде успешно выступили казахстанские шорт-трекисты.