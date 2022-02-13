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Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля

12.02.2022, 09:45 6551
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля
Фото: akorda.kz
ПЕКИН. 12 ФЕВРАЛЯ - В субботу, 12 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят семь казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжных гонках у женщин пройдет эстафета 4х5 километров - сборную Казахстана в ней представят Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. Прямая трансляция на телеканале "Qazsport" начнется в 13.20 по времени Нур-Султана, сообщает Sports.kz.
 
В 14.50 в конькобежном спорте у мужчин пройдет финальный забег на дистанции 500 метров - от Казахстана выступит Иван Аржаников. Прямая трансляция - на телеканале "Qazaqstan". 
 
Также в 14.50 на телеканале "Хабар" начнется прямая трансляция биатлона - спринта на 10 километров у мужчин, в котором выступят Александр Мухин и Владислав Киреев.
 
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля. 

 

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Восьмой день Олимпиады: казахстанцы соревновались в трех видах спорта

12.02.2022, 20:54 3741
ПЕКИН. 12 ФЕВРАЛЯ - Сегодня Казахстан был представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в трех видах спорта - лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжных гонках у женщин прошла эстафета 4х5 километров, в которой от Казахстана выступили Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина и Ирина Быкова. Сборная Казахстана заняла 15-е место с отставанием +7:34.4 от лидера, сообщает Sports.kz.
 
В биатлоне у мужчин прошел спринт на 10 километров, в котором Казахстан представляли Александр Мухин и Владислав Киреев. Мухин занял 49-е место (1+0), уступив лидеру +2:36.8, Киреев - 77-е место (1+0) - +3:21.3.
 
В конькобежном спорте у мужчин состоялся финальный забег на дистанции 500 метров - от Казахстана выступил Иван Аржаников. Он финишировал в тройке аутсайдеров, заняв 28-е место с отставанием +1.50 от лидера. 
 

Седьмой день Олимпиады: успешно выступили шорт-трекисты

11.02.2022, 19:34 11921
Седьмой день Олимпиады: успешно выступили шорт-трекисты
Фото: Турар Казангапов, Сали Сабиров, Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 11 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан был представлен в четырех видах спорта. Наиболее успешно выступили шорт-трекисты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Команда приняла участие в мужской квалификации на дистанции 500 метров. Спортсмены провели отличный старт - все три шорт-трекиста отобрались в 1/4 финала, сообщает НОК.
 
Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев прошли в следующий круг напрямую: Галиахметов стал вторым во втором забеге. Никиша и Ажгалиев выиграли четвертый и шестой забеги соответственно - казахстанцы остаются в большой игре.
 
Важнейшим для них днем станет 13 февраля, в рамках которого пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финалы.
 
Лыжники провели индивидуальную гонку с раздельном стартом на 15 километров классическим ходом. Лучший результат в команде принадлежит Виталию Пухкало. Он финишировал на 25 месте. Евгений Величко в итоговом протоколе расположился на 40 месте.
 
В свою очередь биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко выступила в женском спринте. Спортсменка на двух огневых рубежах допустила один промах. В итоге она завершила дистанцию на 52 месте с отставанием от победителя - норвежки Марте Олсбю-Ройселанн - в 2:38.3 секунды.
 
Добавим, что Вишневская-Шепоренко квалифицировалась в гонку преследования, старт-лист которой составили 60 лучших биатлонисток по итогам спринта.
 
Завершали соревновательный день представители команды Казахстана по прыжкам на лыжах трамплина. Они стали участниками квалификации прыжков с большого трамплина. Основной задачей являлось завершить отбор в числе 50 сильнейших. Однако Даниил Васильев и Сергей Ткаченко не прошли в основные соревнования.
 
Васильеву не хватило совсем немного - он стал 51. Ткаченко финишировал с 54 результатом.
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

11.02.2022, 10:06 14586
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля
Фото: instagram/beijing2022
ПЕКИН. 11 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан будет представлен в четырех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжных гонках классическим стилем на 15 километров у мужчин выступят Евгений Величко и Виталий Пухкало. Прямая трансляция на телеканале "Хабар" начнется в 12.50 по времени Нур-Султана, сообщает Sports.kz
 
В биатлоне у женщин в спринте на 7,5 километра выступит Галина Вишневская-Шепоренко. Прямая трансляция - в 14.50 на телеканале Qazaqstan. 
 
В 16.55 на телеканале "Хабар" будет показана квалификация в прыжках на лыжах с трамплина у мужчин - на большом трамплине выступят Сергей Ткаченко и Данил Васильев. 
 
В шорт-треке у мужчин в квалификационном забеге на 500 метров Казахстан представят Адиль Галиахметов, Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Прямая трансляция на телеканале Qazsport начнется в 16.55.
 
Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. 
 

Шестой день Олимпиады: лыжницам не удалось показать высокие результаты

10.02.2022, 20:23 18201
Шестой день Олимпиады: лыжницам не удалось показать высокие результаты
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 10 ФЕВРАЛЯ - На Олимпийских играх-2022 в Пекине состоялся очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. Свои силы на дистанции попробовали лыжницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках Игр состоялся розыгрыш медалей у женщин в забеге на 10 километров классическим ходом. В этом виде программы Казахстан был представлен четырьмя спортсменками: Валерией Тюленевой, Ангелиной Шурыгой, Надеждой Степашкиной и Ксенией Шылыгиной, сообщает Olympic.kz.
 
Лыжницам не удалось показать высокие результаты - все финишировали за пределами топ-50. Шурыга стала 52, Шалыгина показала 53-й результат, Степашкина - 57, а Тюленева - 59.
 
Победительницей соревнований стала Терезе Йохауг (Норвегия). "Серебро" завоевала Керту Нискассен (Финляндия). Замкнула тройку лидеров еще одна представительница Филяндии Криста Пармакоски.
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 10 февраля

10.02.2022, 09:07 21816
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 10 февраля
Фото: НОК olympic.kz
ПЕКИН. 10 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 10 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят семь казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В лыжной гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом женскую сборную Казахстана представят Валерия Тюленева, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Прямая трансляция начнется в 12.50 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz.
 
Во фристайле (акробатика) пройдут соревнования смешанных команд. Казахстан представят Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев. Прямая трансляция первого финала начнется в 16.55 - посмотреть ее можно будет на телеканале Qazsport. Второй финал, где уже непосредственно развернется борьба за медали, начнется в 17.50.
 
Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. 

 

Пятый день Олимпиады: казахстанский шорт-трекист в финале стал восьмым

09.02.2022, 19:38 24966
Пятый день Олимпиады: казахстанский шорт-трекист в финале стал восьмым
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 9 ФЕВРАЛЯ - В пятый день зимних Олимпийских игр в Пекине Казахстан был представлен в трех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
9 февраля, на Олимпийских играх состоялись соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе. 18-летняя казахстанская спортсменка Александра Троицкая сошла с дистанции в первой попытке. Казахстанка не смогла дойти до финиша, сообщает Olympic.kz.
 
Также определился победитель в лыжном двоеборье. Им стал немец Винченц Гайгер. Казахстан в этом виде программы был представлен Чингизом Ракпаровым. Он занял 41 место из 44. 

Представитель команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша не смог квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2022. В своем забеге он совершил падение, после чего судейская бригада дала ему пенальти.
 
Стартовали женские забеги на 1000 метров по шорт-треку. Казахстан представляла Ольга Тихонова. Спортсменка совершила падение из-за контакта с соперницей, которой в итоге дали пенальти. Тихонова финишировала третьей со временем 1 56 438. Впереди у казахстанки соревнования на дистанции 1500 метров, которые состоятся 16 февраля.
 
Состоялся финальный забег на дистанции 1500 метров в шорт-треке. Казахстанец Адиль Галиахметов занял восьмое место. В решающем забеге Галиахметов бился с целой плеядой звезд мирового шорт-трека. Всего на старт вышли десять спортсменов. Казахстанец сумел провести конкурентный забег, финишировав восьмым. 
 

Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 9 февраля

09.02.2022, 10:35 27761
Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 9 февраля
Фото: gazeta.ru
ПЕКИН. 9 ФЕРАЛЯ - В среду, 9 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в трех видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В слаломе у женщин выступит горнолыжница Александра Троицкая: в 08.15 по времени Нур-Султана она проведет первую попытку, в 11.45 - вторую (финальную). Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz.
 
В лыжном двоеборье у мужчин Казахстан представит Чингиз Ракпаров: в 14.00 - нормальный трамплин, в 17.00 - гонка на 10 километров. Прямая трансляция запланирована на телеканале "Хабар". 
 
В шорт-треке у мужчин в забеге на 1500 метров выступят Адиль Галиахметов и Денис Никиша. Четвертьфинальный забег начнется в 17.00, а если спортсменам удастся пройти дальше, они выступят в полуфинале в 18.29 и финале в 19.13. Прямая трансляция на телеканале Qazsport. 
 
В шорт-треке у женщин в забеге на дистанции 1000 метров в квалификации выступит Ольга Тихонова. Прямая трансляция начнется в 17.44 и также будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport. 

Напомним, 8 февраля казахстанские лыжники Виталий Пухкало и Евгений Величко не смогли квалифицироваться в 1/4 финала Олимпийских игр-2022 в спринте.
 

Четвертый день Олимпиады: казахстанские лыжники не смогли квалифицироваться в 1/4 финала

08.02.2022, 20:47 30936
Четвертый день Олимпиады: казахстанские лыжники не смогли квалифицироваться в 1/4 финала
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 8 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 8 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступили девять казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстанские лыжники Виталий Пухкало и Евгений Величко не смогли квалифицироваться в 1/4 финала Олимпийских игр-2022 в спринте. Величко финишировал на 62 месте. Пухкало показал 66 результат, сообщает Olympic.kz
 
Напомним, по итогам отборочного раунда в 1/4 финала выходили 30 сильнейших лыжников.
 
8 февраля завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках соревнований по биатлону. В этом виде программы выступили два казахстанца. На старт вышли Владислав Киреев и Александр Мухин.
 
Киреев не допустил ни одного промаха, финишировав на 25 месте. Мухин не закрыл четыре мишени. Он в итоге стал 52.
 
Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Серебряную медаль завоевал Антон Смольский из Беларуси. Замкнул тройку лучших норвежец Йоханнес Бе.
 
Также 8 февраля определился победитель мужских соревнований по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров. Им стал Кьелд Нёйс из Нидерландов, установивший также олимпийский рекорд. Он стал трехкратным победителем Игр. Второе место занял Томас Крол (Нидерланды). Ким Мин Сеок из Южной Японии приобрел бронзовую медаль. 
 
Казахстанец Дмитрий Морозов показал 18 результат, финишировав в 20 лучших.
 

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