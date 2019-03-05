В Алматы 26 команд городов Казахстана и стран ближнего зарубежья завершили соревнования по художественной гимнастике

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today – В Алматы в СК "Баганашил" прошел заключительный соревновательный день Кубка Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой. В рамках соревнований выступило рекордное количество участниц: 1000 гимнасток 26 команд городов Казахстана и стран ближнего зарубежья завершили соревнования по художественной гимнастике, передает корреспондент агентства.

Соревнования очень понравились, это действительно хороший турнир. Во-первых, массовость большая, причем участвуют дети самых разных возрастов и в каждом потоке есть звездочки, которые в дальнейшем наверняка станут представлять свои регионы на уровне республиканских соревнований. Дети выступают на этих соревнованиях с удовольствием, здесь очень приятная обстановка: атмосфера дружественная, никто не остается без внимания и, что немаловажно, на турнирах КХГ Н. Кузнецовой адекватное, справедливое судейство", - отметила тренер Казахской Академии спорта и туризма, доктор педагогических наук, судья высшей национальной категории Жуманова Алия Султангалиевна.

По словам А. Жумановой, помимо участниц, "родители всегда остаются очень довольны. Кроме того, это великолепная возможность проверить свои композиции, свои силы, получить определенный опыт. Из турнира в турнир здесь участвуют по-настоящему сильные гимнастки, вплоть до сборной Казахстана, и маленькие участницы многому у них учатся, даже тренеры могут почерпнуть для себя что-то новое. Что еще очень положительно – в судействе сидят молодые судьи, что позволяет им набираться опыта. Неизбежно идет смена поколений и чем больше будет специалистов, которые действительно разбираются в судействе и смогут заменить старшее поколение, тем лучше и старты в КХГ Н. Кузнецовой дают возможность подготовить таких специалистов".

Еще один важный момент именно на этих соревнованиях – включение в программу эстетической гимнастики, это еще больше увеличит массовость. Здесь сейчас задействовано детское население как минимум половины города Алматы – это очень важно, потому что художественная гимнастика – это не только спорт, но и красивые и здоровые дети. Кто-то ходит заниматься "для себя", кто-то пришел худеть, кого-то отдали для воспитания дисциплины, кому-то нужны спортивные результаты, но все эти девочки уже вовлечены в здоровый образ жизни", - заключила А. Жуманова.

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