Более 60 млн тенге предлагается выделить на выплаты участникам Олимпийских игр в Пекине

НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - Предлагается выделить более 60 миллионов тенге из резерва правительства на выплаты казахстанским спортсменам, которые достигли высоких результатов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выделить Министерству культуры и спорта Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год на неотложные затраты, денежные средства в размере сумме 60 380 400 тенге для осуществления единовременных выплат спортсменам, достигшим высоких результатов на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в городе Пекин, и их тренерам", - сообщается в проекте постановления правительства.
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