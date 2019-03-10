Казахстанская фигуристка завоевала серебро Универсиады-2019

Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завоевала серебро Универсиады-2019, передает Kazakhstan Today.

На Универсиаде-2019 в Красноярске состоялись соревнования фигуристок в одиночном катании, сообщает Sports.kz

Победу одержала японка Маи Михара, набравшая в сумме 220,68 балла (75,92 + 144,76). Второе место заняла казахстанка Элизабет Турсынбаева, после короткой программы занимавшая промежуточное четвертое место с 67,57 балла. Произвольную программу спортсменка откатала на 147,20, набрав в сумме двух программ 214,77 балла. Замкнула тройку призерок Станислава Константинова из России - 205,91 (70,25 + 135,66).

Другая казахстанская фигуристка Айза Мамбекова заняла 17-е место - 124,41 (43,75 + 80,66).

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