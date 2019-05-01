Сборная Казахстана стартовала с победы над Словенией на ЧМ-2019 по хоккею

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Сборная Казахстана накануне стартовала с победы над Словенией на ЧМ-2019 по хоккею, передает Kazakhstan Today.

В понедельник состоялись первые матчи Чемпионата мира по хоккею 2019 первого дивизиона группы А. Корея стартовала с уверенной победы над Венгрией - 5:1. Несмотря на поражение, венгерские болельщики, которые приехали большой компанией в Казахстан, поддерживали свою команду до самого конца, пишет icehockey.kz

Далее сборная Литвы готова была совершить сенсацию, ведя в начале матча 2:0 над Беларусью. Но все же сборная Беларуси одержала победу со счетом 4:3.

Матчу казахстанской команды предшествовала церемония открытия со световым шоу, выступлением фигуристов и выступлением популярных казахстанских исполнителей. Первым соперником сборной Казахстана в рамках ЧМ стала сборная Словении.





Никита Михайлис реализовал большинство и открыл счет в матче. Затем Антон Некряч увеличил отрыв. На 16 минуте матча Никита Михайлис оформил дубль.

В конце второго периода словенские игроки забросили две шайбы и сократили отрыв в счете.

В третьем периоде болельщики не увидели заброшенных шайб. Соперники пытались сравнять счет на табло, но Хенрик Карлссон самоотверженно защищал последний рубеж сборной Казахстана.

Со счетом 3:2 сборная Казахстана обыграла Словению.

Первая игра на Чемпионате мира очень важна. Поэтому я доволен результатом. Мне понравилось, как команда повела себя после пропущенных шайб во втором периоде. Соперник нас наказал. Но не думаю, что это была расслабленность. Команда была сконцентрирована в течение всего матча. Не так много было у соперников шансов. Это хоккей, мы выстояли и победили. Первая игра - это напряжение, это домашние трибуны. Поэтому тот факт, что мы пропустили две шайбы, только сделает нас сильнее", - прокомментировал главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка.

Следующий матч Казахстан-Литва состоится 1 мая, в 16.30.

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