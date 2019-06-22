Головкин и Канело начали переговоры о третьем бое

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Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - По сообщению портала Si.com, стороны начали переговоры о третьем поединке между чемпионом Саулем (Канело) Альваресом и казахстанским боксером Геннадием Головкиным, но натолкнулись на некоторые противоречия, передает Kazakhstan Today.

Golden Boy, который представляет интересы Альвареса, примет решение по бою с Головкиным в пятницу, рассмотрев всех прочих кандидатов на бой с "Канело", пишет Sports.kz

По словам источника, среди ключевых точек преткновения было место проведения боя. Канело хотел бы завершить трилогию в Лас-Вегасе, но Головкин непреклонен в том, чтобы выбрать другое место. Ранее из шести карт-результатов, представленных в первых двух боях в Лас-Вегасе, Головкин выиграл только одну из них. Теперь казахстанец выразил пожелание провести третий бой в Нью-Йорке или Техасе.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе в 2017 году и завершился ничьей

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