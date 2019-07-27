Назначен новый гендиректор ФК "Астана"

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Назначен новый генеральный директор футбольного клуба "Астана", передает Kazakhstan Today.

Решением Президентского профессионального спортивного клуба "Астана", по согласованию с генеральным партнером АО "Самрук-Казына", на должность генерального директора футбольного клуба "Астана" назначен известный казахстанский функционер Михаил Гурман, сообщила пресс-секретарь ППСК "Астана" Гаухар Омарбек.

М. Гурман родился 8 августа 1953 года в Душанбе (Таджикистан). Играл в чемпионате СССР в составе отечественных клубов "Нефтяник", "Орбита", "Трактор", "Шахтер" и "Жетысу". Наиболее яркий период его спортивной карьеры пришелся на выступления за "Кайрат". Ранее работал директором Профессиональной футбольной Лиги, занимал должность вице-президента Федерации футбола Казахстана.

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