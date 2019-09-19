Тимур Кулибаев переизбран президентом НОК Казахстана

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Тимур Кулибаев переизбран президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Сегодня прошло заседание Генеральной ассамблеи НОК Казахстана, членами которого являются президенты всех национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта. Согласно итогам голосования, Тимур Кулибаев, впервые избранный президентом НОК в 2015 году, был переизбран на эту должность еще на четыре года, сообщает Olympic.kz

За прошедшие четыре года казахстанский спорт сделал значительный скачок в своем развитии, в первую очередь благодаря совместной и слаженной работе государственных структур, Национального олимпийского комитета и национальных спортивных федераций", - сказал Тимур Кулибаев.

Он отметил, что сегодня НОК Казахстана - действительно важный член международного спортивного сообщества и надежный партнер мировых спортивных организаций.

На заседании были подведены итоги четырехлетней работы НОК, в течение которых была изменена вся система отечественного спорта. В законодательство по вопросам спорта внесены поправки, которые вступили в силу в 2018 году; НОК впервые в истории стал исполнителем государственного заказа. Это повысило эффективность национальных спортивных федераций.

Были введены правила ранжирования видов спорта, благодаря которым объём финансирования напрямую зависит от достижений, массовости, наличия кадров, спортивных баз и других факторов.

Также значительно снизился коррупционный риск, денежные потоки в олимпийском спорте стали прозрачными, идёт переход к безналичным платежам. НОК Казахстана инициировал анализ коррупционных рисков, который Агентство по противодействию коррупции впервые провело в негосударственной организации.

По прямому поручению президента НОК был разработан и в настоящее время реализуется проект, направленный на обеспечение сборных команд по олимпийским видам спорта качественным медицинским сопровождением во время учебно-тренировочных сборов и соревнований. В комплексные научные группы включены врачи, мануальные терапевты, диетологи, биохимики, массажисты - всего со сборными командами сейчас работают 123 специалиста, которые сопровождают спортсменов на всех мероприятиях в стране и за рубежом.

НОК активно сотрудничает с Казахстанским национальным антидопинговым центром. На базе Всемирной академии бокса, где проходят сборы команды по многим олимпийским видам спорта, открыт современный Центр спортивной медицины, реабилитации и подготовки ProSport, который, благодаря новейшему техническому оснащению и широкому спектру услуг, не имеет аналогов в Казахстане. Его официальное открытие намечено на 27 сентября.

Кроме этого, президент НОК Казахстана инициировал вопрос о включении работников спортивных федераций, клубов, ассоциаций, Конфедерации и НОК Казахстана в число работников физической культуры и спорта для обучения по международной программе "Болашак". Это делается для обеспечения отечественного спорта квалифицированными кадрами. Благодаря сотрудничеству НОК с Программой олимпийской солидарности, спортивные менеджеры и тренеры повышают квалификацию и перенимают опыт передовых стран. Только в 2018 году участниками программы Олимпийской солидарности стали 85 спортсменов и 205 тренеров по 27 видам спорта.

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