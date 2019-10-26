В Акмолинской области создана первая профессиональная мужская сборная команда по волейболу

Кокшетау. 25 октября. Kazakhstan Today - В Кокшетау презентовали профессиональный волейбольный клуб, передает Kazakhstan Today.

У новой команды "Ушкын Кокшетау" уже есть успехи. Акмолинцы выступят на чемпионате Республики Казахстан среди мужских команд Высшей лиги, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

По инициативе акимата Акмолинской области и поддержке АО "Кокшетауминводы" создана первая профессиональная мужская сборная команда Акмолинской области по волейболу "Ушкын Кокшетау", которая будет представлять регион на чемпионате Республики Казахстан среди мужских команд Высшей лиги.

Успех любой команды зависит от способности спортсменов играть дружиной. Команда "Ушкын Кокшетау" приняла участие в трех соревнованиях и показала свои способности, получив право выступать в Высшей лиге.

В своем выступлении аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев выразил надежду, что создание команды даст положительный импульс развитию волейбола в области, обеспечив как массовость занятий среди взрослых и молодежи, так и подготовку спортивного резерва.

Желаю ребятам провести интересный, захватывающий, результативный игровой сезон, занять призовое место в чемпионате РК, а болельщикам поддержать молодую команду и верить в ее победы", - сказал Ермек Маржикпаев.

В области волейбол пользуется популярностью среди взрослых и молодежи. Сегодня волейболом занимаются более 24 тыс. человек. Большое внимание уделяется развитию детско-юношеского волейбола, где в десяти районных спортивных школах занимается более 500 человек.

На сегодняшний день наряду с массовым спортом в Акмолинской области развивается спорт высших достижений. В сфере профессионального спорта функционирует шесть команд, которые выступают в чемпионатах Республики Казахстан. Это хоккейная команда "Арлан", мужская и женская футбольные команды "Окжетпес", мужская и женская баскетбольные команды "Синегорье" и команда по футзалу.

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