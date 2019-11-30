Казахстанский клуб "Астана" победил со счетом 2:1 "Манчестер Юнайтед"

Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - Вчера в матче группового этапа Лиги Европы казахстанский клуб "Астана" дома сыграл с английским "Манчестером Юнайтед" и победил со счетом 2:1, передает Kazakhstan Today.

Стартовый состав чемпиона Казахстана выглядел следующим образом: Эрич, Рукавина, Ротариу, Сигурьонссон, Бейсебеков, Маевский, Логвиненко, Постников, Муртазаев, Шомко, Хижниченко, пишет Sports.kz .





Предсказать победителя было сложно, гости приехали вторым составом, а у хозяев не было их лидера Марина Томасова. Хозяева попытались что-то придумать быстрое в первые минуты, но затем наступило время соперника и спасать свою команду Ненаду Эричу. Уже на десятой минуте капитан англичан Джесси Лингард выстрелил издали низом и счет открыл. Гости давили и практически не оставляли хозяевам шансы для атак, Дорин Ротариу имел отличную возможность счет сравнять, но из убойного положения по воротам вообще не попал. Потихоньку игра успокоилась и темп стал полегче, астанчане создали еще пару неплохих моментов, но тут уже реализация подвела Юрия Логвиненко и Романа Муртазаева.





После перерыва столичные футболисты вышли заряженными и создали несколько полумоментов, соперник ответил 100%-ным моментом, но не забил, в ответ Дмитрий Шомко реализовал свой шанс ударом низом под вратарем и уравнял шансы на успех, казахстанцы не останавливались и после прострела Антонио Рукавины Дишон Бернард срезал мяч в свои ворота. "МЮ" пошел вперед и атаковал, и пропускал в ответ, Рунар Сигурьонссон мог увеличить разрыв, но пробил низом рядом со штангой. Раз за разом спасал "Астану" ее капитан Ненад Эрич, сумевший принести такую невероятную победу. 2:1 - "Астана" сильнее "Манчестера Юнайтед".

12 декабря "Астана" на выезде сыграет с сербским "Партизаном".

Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) 2:1 (0:1)

Голы: Лингард 10 (0:1), Шомко 55 (1:1), Бернард автогол 62 (2:1).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства