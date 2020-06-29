Система Orphus

Головкин определился с датой следующего боя и трилогией с "Канело"

28.06.2020, 15:18 5482
Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Стало известно, когда казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) вернется на ринг.

По словам Анджея Василевски, промоутера поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО), который станет следующим соперником Головкина, их бой состоится в октябре или ноябре. Рабочие даты - вторая или третья суббота октября (10 или 17 октября) или первая суббота ноября (7 ноября), сообщает Sports.kz.

Таким образом, это означает, что в 2020 году Геннадий Головкин точно не встретится в трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53-1-2, 36 КО). Ожидается, что их бой состоится в первой половине 2021 года - скорее всего, на традиционный мексиканский праздник «Синко де майо».

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая