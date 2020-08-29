Сотни юных карагандинцев стали участниками спортивного проекта #AulaFit

Караганда. 28 августа. Kazakhstan Today - Олимпийский чемпион по боксу, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев запустил акцию #AulaFit, участниками которой стали сотни юных карагандинцев, передает Kazakhstan Today.

Идея акции заключается в том, чтобы казахстанцы получили возможность заниматься спортом во дворах жилых комплексов с профессиональными тренерами, причём абсолютно бесплатно. Проект стартовал в Нур-Султане и Алматы, а теперь к нему присоединились и другие регионы.

В Караганде тренеры спортивных школ ежедневно с 17 августа, утром и вечером, проводят занятия с юными жителями различных районов города.

Вчера, 27 августа, прошла открытая тренировка для детей, которую организовали в рамках проекта AulaFit преподаватели школы единоборств. Она состоялась в микрорайоне Орбита, на футбольном поле СШ №86.

Тренеры проводят такие занятия не только в городе или на Юго-Востоке, но и в Майкудуке, Пришахтинске и в других отдалённых районах.

Тренировки на открытом воздухе для всех желающих вызывают неподдельный интерес у детей и подростков. В каждой из них принимают участие десятки юных спортсменов.

На сегодняшнюю тренировку я привела свою подругу. Долго её уговаривала. Сама занимаюсь кикбоксингом. Девочек у нас мало, и трудно со спарринг-партнёрами. Мы сегодня неплохо подвигались. А главное - моя подруга Софья утвердилась в желании заняться кикбоксингом. Теперь мы сможем тренироваться в паре. Это классно", - рассказала воспитанница карагандинской школы единоборств Екатерина Серемак.

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