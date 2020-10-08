Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана" будет ликвидирован

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" будет финансировать спортивные клубы напрямую, передает Kazakhstan Today.

Изменился порядок финансирования спортивных клубов, входивших в Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана", сообщил в ходе онлайн-брифинга заместитель генерального директора Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust Аскар Баталов.

По его словам, фонд принял решение о ликвидации Президентского спортивного клуба. Футбольный клуб "Астана" , баскетбольный клуб "Астана", хоккейный клуб "Барыс" и профессиональная велокоманда "Astana Pro Team" продолжат свою работу и будут финансироваться напрямую из фонда "Самрук-Казына".

Экс-руководитель упраздняемого ППСК Аскар Баталов продолжит курировать их деятельность в качестве заместителя генерального директора по спортивным вопросам фонда Samruk-Kazyna Trust, сообщили в пресс-службе ФНБ "Самрук-Казына".

Цель - исключение многоуровневой отчетной и финансовой деятельности, а также дополнительных затрат на содержание административно-управленческого персонала", - отметил Аскар Баталов.

Напомним, ППСК "Астана" был создан в 2012 году с целью усилить государственную поддержку спорта, укрепить позитивный имидж Казахстана и его столицы на мировой арене, способствовать пропаганде здорового образа жизни и развитию спорта высших достижений.

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