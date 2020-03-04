Система Orphus

Директор спортклуба "Астана" арестован по делу о хищении более 2 млрд тенге

03.03.2020, 12:22 13798
Директор спортклуба "Астана" арестован по делу о хищении более 2 млрд тенге
Фото: 24.kz
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Руководство спортклуба "Астана" подозревается в хищении денежных средств, выделенных фондом "Самрук-Казына" на развитие спорта и продвижение имиджа Казахстана. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель 2-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает Kazakhstan Today,
 

Следствием выявлена преступная схема, разработанная и реализованная директором профессионального спортивного клуба "Астана" Аманбеком Кульчиковым в преступном сговоре с руководителями входящих в его состав частных учреждений "Велокоманда Astana Pro Team" Лаззат Шамшиевой и "Astana Motorsports" Артуром Ардавичусом", - сообщил Сергей Перов.

 
По информации пресс-службы Агентства, "в 2016-2018 годы Кульчиков, зная о фактических потребностях клубов, умышленно принимал заявки о финансировании на суммы, в разы превышающие размеры расходов, а также подложные отчеты о целевом использовании денег, предоставленные Шамшиевой и Ардавичусом". 
 
В ведомстве отметили, что излишне выделенные средства похищались путем заключения мнимых сделок с иностранными компаниями и подписания фиктивных актов по организации учебно-тренировочных сборов, аренды помещений, приобретения товарно-материальных ценностей и другое.
 

К примеру, ежегодно спонсорами бесплатно предоставляется более 200 брендовых велосипедов, соответствующих всем мировым стандартам для участия в профессиональных гонках. Вместе с тем при отсутствии необходимости, в 2018 году заключен мнимый договор с казахстанским ТОО, занимающимся реализацией автошин на рынке в Алматы, о закупе таких же шести велосипедов и запасных частей к ним на 219 тыс. евро. При этом фактически даже эти дорогостоящие велосипеды так и не были поставлены, а денежные средства похищены. И такие факты не единичны", - уточнили в пресс-службе. 

 
Кроме того, Антикоррупционная служба выявила растрату денег, выделенных на оплату внутренних и зарубежных авиаперелетов членов семей подозреваемых и иных лиц, не имеющих никакого отношения к спорту. Эти расходы составляют более 100 млн тенге.
 

На сегодняшний день сумма установленного ущерба превышает 2 млрд тенге", - проинформировали в Агентстве.

 
В настоящее время Кульчиков и Шамшиева помещены в следственный изолятор Нур-Султана, суд санкционировал в отношении них меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 
 
Ардавичус объявлен в международный розыск, в том числе по линии Интерпола. В отношении него также санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".
 

По делу установлено и арестовано дорогостоящее имущество подозреваемых в городах Алматы и Нур-Султане, включая автотранспортные средства, элитные квартиры, земельные участки. Проверяется причастность иных лиц. Расследование продолжается", - заключили в пресс-службе.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая