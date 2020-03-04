Директор спортклуба "Астана" арестован по делу о хищении более 2 млрд тенге

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Следствием выявлена преступная схема, разработанная и реализованная директором профессионального спортивного клуба "Астана" Аманбеком Кульчиковым в преступном сговоре с руководителями входящих в его состав частных учреждений "Велокоманда Astana Pro Team" Лаззат Шамшиевой и "Astana Motorsports" Артуром Ардавичусом", - сообщил Сергей Перов.
По информации пресс-службы Агентства, "в 2016-2018 годы Кульчиков, зная о фактических потребностях клубов, умышленно принимал заявки о финансировании на суммы, в разы превышающие размеры расходов, а также подложные отчеты о целевом использовании денег, предоставленные Шамшиевой и Ардавичусом".
В ведомстве отметили, что излишне выделенные средства похищались путем заключения мнимых сделок с иностранными компаниями и подписания фиктивных актов по организации учебно-тренировочных сборов, аренды помещений, приобретения товарно-материальных ценностей и другое.
К примеру, ежегодно спонсорами бесплатно предоставляется более 200 брендовых велосипедов, соответствующих всем мировым стандартам для участия в профессиональных гонках. Вместе с тем при отсутствии необходимости, в 2018 году заключен мнимый договор с казахстанским ТОО, занимающимся реализацией автошин на рынке в Алматы, о закупе таких же шести велосипедов и запасных частей к ним на 219 тыс. евро. При этом фактически даже эти дорогостоящие велосипеды так и не были поставлены, а денежные средства похищены. И такие факты не единичны", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, Антикоррупционная служба выявила растрату денег, выделенных на оплату внутренних и зарубежных авиаперелетов членов семей подозреваемых и иных лиц, не имеющих никакого отношения к спорту. Эти расходы составляют более 100 млн тенге.
На сегодняшний день сумма установленного ущерба превышает 2 млрд тенге", - проинформировали в Агентстве.
В настоящее время Кульчиков и Шамшиева помещены в следственный изолятор Нур-Султана, суд санкционировал в отношении них меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Ардавичус объявлен в международный розыск, в том числе по линии Интерпола. В отношении него также санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".
По делу установлено и арестовано дорогостоящее имущество подозреваемых в городах Алматы и Нур-Султане, включая автотранспортные средства, элитные квартиры, земельные участки. Проверяется причастность иных лиц. Расследование продолжается", - заключили в пресс-службе.
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