Директор спортклуба "Астана" арестован по делу о хищении более 2 млрд тенге

Фото: 24.kz

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Руководство спортклуба "Астана" подозревается в хищении денежных средств, выделенных фондом "Самрук-Казына" на развитие спорта и продвижение имиджа Казахстана. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель 2-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает Kazakhstan Today,

Следствием выявлена преступная схема, разработанная и реализованная директором профессионального спортивного клуба "Астана" Аманбеком Кульчиковым в преступном сговоре с руководителями входящих в его состав частных учреждений "Велокоманда Astana Pro Team" Лаззат Шамшиевой и "Astana Motorsports" Артуром Ардавичусом", - сообщил Сергей Перов.

По информации пресс-службы Агентства, "в 2016-2018 годы Кульчиков, зная о фактических потребностях клубов, умышленно принимал заявки о финансировании на суммы, в разы превышающие размеры расходов, а также подложные отчеты о целевом использовании денег, предоставленные Шамшиевой и Ардавичусом".

В ведомстве отметили, что излишне выделенные средства похищались путем заключения мнимых сделок с иностранными компаниями и подписания фиктивных актов по организации учебно-тренировочных сборов, аренды помещений, приобретения товарно-материальных ценностей и другое.

К примеру, ежегодно спонсорами бесплатно предоставляется более 200 брендовых велосипедов, соответствующих всем мировым стандартам для участия в профессиональных гонках. Вместе с тем при отсутствии необходимости, в 2018 году заключен мнимый договор с казахстанским ТОО, занимающимся реализацией автошин на рынке в Алматы, о закупе таких же шести велосипедов и запасных частей к ним на 219 тыс. евро. При этом фактически даже эти дорогостоящие велосипеды так и не были поставлены, а денежные средства похищены. И такие факты не единичны", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Антикоррупционная служба выявила растрату денег, выделенных на оплату внутренних и зарубежных авиаперелетов членов семей подозреваемых и иных лиц, не имеющих никакого отношения к спорту. Эти расходы составляют более 100 млн тенге.

На сегодняшний день сумма установленного ущерба превышает 2 млрд тенге", - проинформировали в Агентстве.

В настоящее время Кульчиков и Шамшиева помещены в следственный изолятор Нур-Султана, суд санкционировал в отношении них меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Ардавичус объявлен в международный розыск , в том числе по линии Интерпола. В отношении него также санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".

По делу установлено и арестовано дорогостоящее имущество подозреваемых в городах Алматы и Нур-Султане, включая автотранспортные средства, элитные квартиры, земельные участки. Проверяется причастность иных лиц. Расследование продолжается", - заключили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства