Экс-директора Astana Motorsports Артура Ардавичуса подозревают в хищении 2 млрд тенге

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Нур-Султан. 31 января. Kazakhstan Today - Глава Антикоррупционной службы РК Алик Шпекбаев на расширенном заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по итогам 2019 года сообщил, что директор и капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус подозревается в хищении 2 млрд тенге и объявлен в международный розыск, передает Kazakhstan Today.

Ардавичус объявлен в международный розыск, он подозревается в хищении более двух миллиардов тенге при осуществлении учебно-тренировочных сборов, организации соревнований и закупки оборудования. В настоящее время он скрывается", - цитирует Шпекбаева Kazpravda.kz .

Он также отметил, что представители Агентства на протяжении более месяца вели с Ардавичусом переговоры. "Были на связи, приглашали его приехать, однако он категорически отказался. При этом никаких пояснений в отношении совершенных деяний не давал, и все его заявления о том, что он готов к сотрудничеству с нами, на самом деле не являются действительностью", - сказал Шпекбаев.

По его словам, также есть подозреваемые, которые аналогично вместе с Ардавичусом организовывали эти учебно-тренировочные сборы, соревнования. О них сообщат дополнительно.

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