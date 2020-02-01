Экс-директора Astana Motorsports Артура Ардавичуса подозревают в хищении 2 млрд тенге

Фото: inbusiness.kz
Ардавичус объявлен в международный розыск, он подозревается в хищении более двух миллиардов тенге при осуществлении учебно-тренировочных сборов, организации соревнований и закупки оборудования. В настоящее время он скрывается", - цитирует Шпекбаева Kazpravda.kz.
Он также отметил, что представители Агентства на протяжении более месяца вели с Ардавичусом переговоры. "Были на связи, приглашали его приехать, однако он категорически отказался. При этом никаких пояснений в отношении совершенных деяний не давал, и все его заявления о том, что он готов к сотрудничеству с нами, на самом деле не являются действительностью", - сказал Шпекбаев.
По его словам, также есть подозреваемые, которые аналогично вместе с Ардавичусом организовывали эти учебно-тренировочные сборы, соревнования. О них сообщат дополнительно.
Ранее сообщалось о том, что Ардавичуса подозревают в хищении более 800 млн тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства