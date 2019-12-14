Директора команды "Astana Motorsports" подозревают в хищении более 800 млн тенге

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Директора и капитана команды "Astana Motorsports" подозревают в хищении более 800 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой проводится расследование по хищению средств, выделенных в 2016-2017 годы на развитие автоспорта Казахстана, сообщил на специальном брифинге руководитель 2-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов.

Установлено, что путем завышения заявок на проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований директор и капитан команды "Astana Motorsports" (100%-ное участие государства) Артур Ардавичус похитил более 800 млн тенге", - отметил он.

По словам спикера, эти средства подозреваемый обналичил через иностранные и казахстанские компании, после чего присвоил. Ардавичус неоднократно приглашался для дачи показаний, однако, находясь за границей, от явки отказался.

В ведомстве пояснили, что, "учитывая данные обстоятельства и наличие достаточных оснований, указывающих на совершение уголовного правонарушения господином Ардавичусом, в отношении него заочно санкционирована мера пресечения "содержание под стражей".

Материалы об объявлении в международный розыск направлены в суд. Также следствием устанавливается точная сумма похищенных средств. Расследование продолжается.

Напомним, сегодня в Антикоррупционном ведомстве рассказали о ходе расследования дела о хищении средств при строительстве ЛРТ. По данным ведомства, бывший заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков объявлен в международный розыск

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