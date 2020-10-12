Исполнительным директором ФК "Астана" назначен Давид Лория

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Давид Лория стал новым исполнительный директор футбольного клуба "Астана", передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном сайте клуба, Давид Лория является воспитанником футбольной школы города и одним из рекордсменов сборной Казахстана. В послужном списке Лория значатся казахстанские "Женис", "Есиль", "Шахтер", "Иртыш", "Кайрат", "Ордабасы" и "Локомотив", в составе которого он выступал в 2009 году, выиграв с командой серебряные медали, а также турецкие "Ризеспор", "Каршияка", шведский "Хальмстад" и российский "Спартак Нальчик". Всего же на счёту экс-голкипера три чемпионских титула.

В составе молодежной сборной Казахстана Лория принимал участие в чемпионате мира в Нигерии, в составе Национальной сборной Давид сыграл 45 матчей.

По окончании карьеры в 2019 году молодой специалист поступил на курсы по программе футбольного менеджмента UEFA MIP, созданной для бывших игроков сборных по обучению менеджменту.

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