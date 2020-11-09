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Самбист из Актау стал чемпионом мира

08.11.2020 9856
Самбист из Актау стал чемпионом мира
Актау. 8 ноября. Kazakhstan Today - Самбист из Актау Нурбек Куанышулы стал чемпионом мира в весовой категории до 74 килограммов, передает Kazakhstan Today.
 
Чемпионат мира по самбо среди юниоров проходил с 5 по 8 ноября в сербском городе Нови-Сад. Участниками стали более 400 самбистов из 30 стран мира.
 
В полуфинале Нурбек Куанышулы победил киргизского самбиста. В финале он одержал верх над спортсменом из Узбекистана. Видео боя опубликовано в соцсетях.
 
Обладателями бронзовых медалей чемпионата мира по самбо стали наши местные спортсмены Айбек Сайлаубаев в весовой категории до 65 килограммов и Даурен Тулегенов в весовой категории до 57 килограммов, пишет региональное издание "Лада".
 

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