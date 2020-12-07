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Ушел из жизни легендарный советский футболист Виктор Понедельник

06.12.2020 10072
Ушел из жизни легендарный советский футболист Виктор Понедельник
Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Cоветский футболист и автор золотого гола сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет, передает Kazakhstan Today.
 
О смерти легендарного футболиста сообщила его дочь Анастасия в Facebook.
 
Понедельник защищал цвета ростовских "Ростсельмаша" (сейчас "Ростов") и СКА. В сборной СССР провел 29 матчей и забил 20 голов.
 
В составе советской команды Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1). Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира.
 
Понедельник был последним живым чемпионом Европы по футболу-1960, после его смерти в живых не осталось ни одного участника советского триумфа.
 

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