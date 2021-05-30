Сборная Казахстана проиграла Канаде на чемпионате мира по хоккею

РИГА. 29 МАЯ - Казахстан в пятом матче в рамках групповой стадии чемпионата мира по хоккею встретился с Канадой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Встреча в Риге завершилась победой соперников со счетом 2:4. В составе нашей команды дублем отметился Никита Михайлис, сообщает Olympic.kz

Сегодня сборная Казахстана сыграет с командой Италии.

Как сообщает портал Ligasy.kz , после вчерашнего поражения сборная Казахстана с семью очками находится на пятом месте турнирной таблицы группы В.

Итальянцы провели на один матч меньше и являются единственной командой, которая не записала в свой актив ни одного балла. На турнире Италия потерпела четыре поражения, последнее - от Финляндии.

На чемпионатах мира команды встречались 6 раз, количество побед - поровну. В последний раз в 2018 году наша команда уступила Италии в Будапеште, что позволило сопернику выйти в топ-дивизион. С тех пор итальянская команда ниже не спускалась, победив в 2019 Австрию, сохранила место в элите.

Преимуществом соперника является то, что днем ранее у Италии был день отдыха, тогда как у казахстанских хоккеистов меньше 24 часов на восстановление.

Отмечается, что наша команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. Латвия поднялась на четвертую строчку, записав в свой актив один балл после поражения от Норвегии по буллитам и сместив Казахстан. Сегодня в группе В пройдут еще две встречи: Норвегия сыграет с США, а Германия с Финляндией.

Матч Италия - Казахстан начнется в 15.15 по времени Нур-Султана. Встречу в прямом эфире покажет телеканал QAZSPORT.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства