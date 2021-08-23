Опубликован график выступлений сборной Казахстана на Паралимпиаде в Токио

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АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - Опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на летних Паралимпийских играх в Токио-2020, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Столица Японии будет принимать масштабный старт уже во второй раз. Впервые данные соревнования в Токио состоялись в 1964 году. При этом изначально Олимпиада и Паралимпиада проходили в разных странах. Лишь с 1988 года (Сеул) эти турниры стали организовывать в одном месте.

Спортивная программа Паралимпийских игр в Токио претерпела некоторые изменения. Впервые пройдут соревнования по тхэквондо и бадминтону, что делает предстоящее событие историческим. Также добавились новые дисциплины в гребле.

Казахстан на Паралимпиаде представят 25 спортсменов, которые будут бороться за ценные медали в семи видах спорта. Наши спортсмены впервые завоевали лицензии в параканоэ и паралимпийской пулевой стрельбе.

25 августа казахстанцы смогут наблюдать заплыв Романа Агалакова на дистанции 100 метров в стиле баттерфляй.

26 августа пройдут соревнованиях по пауэрлифтингу среди мужчин, где Казахстан представит Давид Дегтярев в финале до 54 килограммов. В это же время в соревнованиях среди женщин выступит Алина Солодухина в категории до 45 килограммов.

27 августа в финале соревнований по легкой атлетике выступит Салтанат Абылкасымкызы. Также в финале в категории до 60 килограммов выступит дзюдоист Ануар Сариев. В этот же день пройдет финал соревнований по дзюдо. В соревнованиях по плаванию в заплыве на 50 метров стилем баттерфляй выступит Сиязбек Далиев. В заплыве на 100 метров на спине стилем баттерфляй Казахстан представит Алия Рахимбекова. В этот же день пройдет финал соревнований по пауэрлифтингу в категории до 50 килограммов. От Казахстана выступит Гульбану Абдыхалыкова.

28 августа пройдут соревнования по дзюдо в категории до 73 килограммов. Казахстан представит Темиржан Даулет, в категории до 81 килограмма - Галымжан Смагулулы, в категории до 57 килограммов - Даяна Федосова. В этот же день состоится финал соревнований в категории до 73 килограммов / 81 килограмма. Кроме того, 28 августа пройдут соревнования по пауэрлифтингу. В финале до 67 килограммов выступит Раушан Койшыбаева. А также пройдут соревнования по плаванию. В заплыве на 150 метров Казахстан представит Зульфия Габидуллина.

29 августа в заплыве на 50 метров вольным стилем выступят Нурдаулет Жумагали и Роман Агалаков. В соревнованиях по пауэрлифтингу в финале до 88 килограммов выступит Рахмеджан Хамаев. В соревнованиях по дзюдо Казахстан представят Жанбота Аманжол (до 90 килограммов), Зарина Байбатина (+70 килограммов). В этот же пройдет финал соревнований. В соревнованиях по плаванию Нурдаулет Жумагалиев и Роман Агалаков выступят в финальном заплыве на 50 метров вольным стилем. В соревнованиях по легкой атлетике за медаль поборется Салтанат Абылкасымова.

30 августа будут выступать пловцы Сиязбек Далиев, Ержан Салимгереев и Нурдаулет Жумагалиев.

1 сентября пройдут соревнования по плаванию в категории вольным стилем на 100 и на 50 метров.

2 сентября состоятся соревнования по гребле на каноэ. Казахстан представит Бейбарыс Спатай, а также пройдут соревнования по плаванию, где вновь выступит Зульфия Габидуллина.

3 сентября казахстанцы увидят соревнования по тхэквондо, где выступят Камиля Досмалова (58 килограммов), Нурлан Домбаев (75 килограммов), а также состоится финал по гребле на каноэ и соревнования по плаванию.

4 сентября пройдет финал соревнований по тхэквондо, где за медаль поборется Нышан Омиралиева (+75 килограммов).

Казахстан на соревнованиях представляют 25 спортсменов в семи видах спорта. Паралимпийцы отправились в Токио 20 августа.

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