Казахстанские атлеты приняли участие в открытии Паралимпийских игр в Токио

ТОКИО. 24 АВГУСТА - 24 августа состоялось открытие Паралимпийских игр в Токио. В шествии спортсменов приняли участие более 5 тысяч атлетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В это же день, несколькими часами ранее, завершилась традиционная эстафета олимпийского огня. Темой открытия выбран лозунг "У нас есть крылья", сообщает Olympic.kz

Казахстан на Паралимпиаде представлен 25 атлетами, которые будут состязаться в семи видах спорта. Знаменосцами стали двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии по паратаэквондо Нурлан Домбаев и серебряный призер Паралимпиады-2016 в соревнованиях по пауэрлифтингу Раушан Койшыбаева.

Участие в Паралимпиаде примут: Нурдаулет Жумагали, Нурали Советканов, Сиязбек Далиев, Ержан Салимгереев, Зульфия Габидулина, Роман Агалаков, Алия Рахимбекова (плавание), Дастан Мукашбеков, Салтанат Абылкасымкызы (легкая атлетика), Жанбота Аманжол, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Даяна Федосова, Ануар Сариев, Галымжан Смагулулы (дзюдо), Бибарыс Спатай (каноэ), Нурлан Домбаев, Нышан Омирали, Камила Досмалова (таэквондо), Давид Дегтярев, Раушан Койшыбаева, Рахмеджан Хамаев, Гульбану Абдыхалыкова, Алина Солодухина (пауэрлифтинг), Айсулу Джумабаева (пулевая стрельба).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства