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Дегтярев завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио

26.08.2021 6130
Дегтярев завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио
Фото: olympic.kz
ТОКИО. 26 АВГУСТА - Казахстанец Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2020 в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Дегтярев завоевал золотую медаль в пара пауэрлифтинге. 
 
Он стал лучшим в категории до 54 килограммов. Причем первое место он обеспечил себе уже в первой попытке, подняв 170 килограммов, сообщает Olympic.kz.
 
В лучшем подходе Давид показал 174 килограмма.
 
Второе место занял француз Аксель Бурлон (165 килограммов). Бронзовую медаль завоевал Димитрус Бакохристос (Греция) - 165 килограммов.
 

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