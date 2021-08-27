Дегтярев завоевал золото на Паралимпийских играх в Токио

Фото: olympic.kz
Дегтярев завоевал золотую медаль в пара пауэрлифтинге.
Он стал лучшим в категории до 54 килограммов. Причем первое место он обеспечил себе уже в первой попытке, подняв 170 килограммов, сообщает Olympic.kz.
В лучшем подходе Давид показал 174 килограмма.
Второе место занял француз Аксель Бурлон (165 килограммов). Бронзовую медаль завоевал Димитрус Бакохристос (Греция) - 165 килограммов.
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