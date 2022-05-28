Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году

Конгресс Международной федерации хоккея, проходящий в Тампере, ознакомился с презентацией Швейцарии в качестве кандидата. В случае одобрения заявки матчи турнира пройдут в Цюрихе и Фрибурге, информирует портал Shaiba.kz.
Швейцария должна была стать организатором мирового первенства 2020 года, но тот турнир отменили из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат мира 2023 года, право проведения которого забрали у России, с большой долей вероятности состоится в Финляндии и Латвии. В 2024 году турнир примут чешские Прага и Острава, а в 2025 году организаторами станут Швеция и Дания", - сообщает портал.