Токаев поздравил самую молодую чемпионку мира ФИДЕ Малику Зиядин

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НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму самой молодой чемпионке мира ФИДЕ Малике Зиядин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Безусловно, достойно выступить в соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула - уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта", - говорится в поздравительной телеграмме.
Президент также пожелал Малике Зиядин новых и ярких побед в будущем.
7-летняя алматинка Малика Зиядин выиграла чемпионат мира по шахматам среди школьников, прошедший в Панаме, сообщает Vesti.kz.
В рамках турнира около 600 участников из 37 стран мира состязались в шести возрастных категориях. Малике противостояли 36 сильнейших шахматистов, причем это была единственная категория, в которой определялся один чемпион.
Я очень долго готовилась. Мне все помогали. За меня переживали мама и папа. А вот сестра вообще не волновалась. Игры были непростыми, но я просто постаралась. Настроение - супер", - поделилась Зиядин.
Как пишет сайт, Малика Зиядин начала увлекаться шахматами с четырех лет. Играть ее научила старшая сестра. Девочка мечтает достичь вершин своего кумира - международного гроссмейстера Жансаи Абдумалик и бросить ей вызов.
Победа Малики - это беспрецедентный случай, ведь такого еще в истории Казахстана не было. Я с ней регулярно встречаюсь и готова сыграть с ней в любой момент", - отметила Абдумалик.