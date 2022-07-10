Токаев поздравил Рыбакину с победой на Уимблдонском турнире

Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В четвертом матче Лиги наций сборная Казахстана в Нур-Султане сыграла со Словакией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стартовые составы выглядели следующим образом:
Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Досмагамбетов, Астанов, Дарабаев, Тагыберген, Вороговский, Аймбетов;
Словакия: Родак, Хватал, Вальент, Дьомбер, Пекарик, Гараслин, Беро, Грошовски, Куцка, Дуда, Руснак.
Гости владели инициативой на поле с первых минут, однако уже к перерыву хозяева вели в два безответных гола, сперва Ян Вороговский, а затем Эльхан Астанов огорчили Марека Родака. На старте второй половины Матуш Беро назом с линии штрафной прошил Игоря Шацкого, а затем вратарь карагандинского "Шахтера" снова творил чудеса, а соперник под конец остался в меньшинстве, чем помог Казахстану одержать победу - 2:1", сообщает Sports.kz.
В составе победителей голами отметились защитник Ян Вороговский и форвард Эльхан Астанов. Единственный гол в составе Словакии забил Матуш Беро.
Таким образом, эта победа позволила сборной Казахстана возглавить группу 3 Лиги C. В активе у команды Адиева стало 10 очков. На втором месте идет Словакия (6), на третьем месте расположилась сборная Азербайджана (4), Беларусь с двумя очками замыкает квартет.
Ранее Казахстан победил Азербайджан (2:0), Словакию (1:0) и сыграл вничью с Беларусью (1:1).