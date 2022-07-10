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Токаев поздравил Рыбакину с победой на Уимблдонском турнире

09.07.2022, 21:32 3566

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдонском турнире, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!" - написал глава государства в своем Twitter.

Напомним, сегодня казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на турнире Большого шлема в Лондоне.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

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Историческая победа: казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон

09.07.2022, 21:01 4176
Историческая победа: казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон
Фото: Sports.kz

ЛОНДОН. 9 ИЮЛЯ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на Уимблдонском турнире в Лондоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"В финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут", - сообщает Sports.kz.

В ходе игры Рыбакина исполнила четыре подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Это первая историческая победа казахстанского тенниса в финале турнира Большого шлема.


При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Ни денег, ни результатов - журналист рассказал о миллиардных затратах государства на казахстанские сборные

29.06.2022, 17:51 18226
Ни денег, ни результатов - журналист рассказал о миллиардных затратах государства на казахстанские сборные
АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ - Казахстанский журналист и блогер Денис Кривошеев написал в Telegram, какие средства выделяются из бюджета страны на подготовку казахстанских сборных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам блогера, государство в лице региональных властей, фонда "Самрук Казына", Национального олимпийского комитета и других ведомств тратит миллиарды тенге на казахстанские сборные, однако результаты их выступлений оставляют желать лучшего. 
 

Непосредственно на участие в Олимпийских играх было потрачено 284 миллиона долларов. Сборная из 34 спортсменов не завоевала ни одной медали", - напомнил Кривошеев.

 
По его данным, на закупку услуг клуба "Кайсар" в Кызылординской области из бюджета ушло 4 млрд тенге. Также в регионе в 2020 году потратили 80 млн тенге на волейбол и 67 млн на гандбол.
 

В Актюбинской области на закупку услуг клубов по футболу и мини-футболу выделили 2 млрд тенге, в Атырау - 1,4 млрд тенге, в Алматы на содержание ФК "Кайрат" из бюджета было потрачено 892 млн тенге. Более 2 млрд потратили на развитие футбола в Павлодарской области, более одного миллиарда ушло на содержание клуба в СКО, 678 млн тенге - в ВКО, около 700 млн тенге - в ЗКО", - рассказывает блогер.

 
Кроме того, по его информации, миллионы долларов тратятся на велоспорт. 
 

Астана" - один из трех участников минувшего "Тур де Франс" с государственным финансированием. В клубе также состоят команды Бахрейна и ОАЭ. Ежегодно бюджет велокоманды колеблется в пределах 15-20 миллионов долларов. Это достаточно много: "Астана" регулярно входит в подборки самых дорогостоящих команд мирового тура, располагаясь где-то в топ-5. В целом бюджет казахстанской команды выше среднестатистического среди топовых команд велоспорта", - цитирует блогер информацию из российских СМИ. 

 
При этом из 26 велогонщиков "Астаны", участвовавших в сезоне 2021 года, только девять - казахстанцы, подчеркивает Кривошеев. 
 
Он также озвучил затраты НОК на подготовку к зимней Олимпиаде в Пекине. 
 

По затратам на зимние виды спорта. Биатлон - 384 млн тенге, горнолыжный спорт - 100 млн тенге, конькобежный спорт - 400 млн тенге, лыжные гонки - 363 млн тенге, керлинг - 200 млн тенге, прыжки на лыжах с трамплина - 198 млн тенге, сноуборд - 14 млн тенге, фигурное катание - 143 млн тенге, фристайл-могул - 562 млн тенге, фристайл-акробатика - 319 млн тенге, хоккей с шайбой (мужчины и женщины) - 259 млн тенге, шорт-трек - 392 млн тенге", - отчитался генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.

 
При этом на Олимпиаде казахстанская сборная не выиграла ни одной медали, отметил блогер. 
 
Напомним, активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму, назвав их саботажем политики президента. 
 
По их мнению, исполнительные органы регионов продолжают выделять миллиарды на профессиональный спорт и сущие гроши - на массовый детский спорт. 
 

Разумеется, понятны мотивы: ведь с десятка профессиональных команд, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, проще собрать "подношения", чем с десятка тысяч поставщиков услуг для развития массового детского спорта", - подчеркнули активисты.

 

Токаев поздравил самую молодую чемпионку мира ФИДЕ Малику Зиядин

24.06.2022, 16:44 24856
Токаев поздравил самую молодую чемпионку мира ФИДЕ Малику Зиядин
Фото: Vesti.kz
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму самой молодой чемпионке мира ФИДЕ Малике Зиядин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Безусловно, достойно выступить в соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула - уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта", - говорится в поздравительной телеграмме. 

 
Президент также пожелал Малике Зиядин новых и ярких побед в будущем.

7-летняя алматинка Малика Зиядин выиграла чемпионат мира по шахматам среди школьников, прошедший в Панаме, сообщает Vesti.kz

В рамках турнира около 600 участников из 37 стран мира состязались в шести возрастных категориях. Малике противостояли 36 сильнейших шахматистов, причем это была единственная категория, в которой определялся один чемпион.

Я очень долго готовилась. Мне все помогали. За меня переживали мама и папа. А вот сестра вообще не волновалась. Игры были непростыми, но я просто постаралась. Настроение - супер", - поделилась Зиядин.


Как пишет сайт, Малика Зиядин начала увлекаться шахматами с четырех лет. Играть ее научила старшая сестра. Девочка мечтает достичь вершин своего кумира - международного гроссмейстера Жансаи Абдумалик и бросить ей вызов.

Победа Малики - это беспрецедентный случай, ведь такого еще в истории Казахстана не было. Я с ней регулярно встречаюсь и готова сыграть с ней в любой момент", - отметила Абдумалик.

 

Казахстанская сборная одержала победу над Словакией в рамках Лиги наций

14.06.2022, 08:41 36096
Казахстанская сборная одержала победу над Словакией в рамках Лиги наций
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В четвертом матче Лиги наций сборная Казахстана в Нур-Султане сыграла со Словакией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стартовые составы выглядели следующим образом:
 
Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Досмагамбетов, Астанов, Дарабаев, Тагыберген, Вороговский, Аймбетов;
 
Словакия: Родак, Хватал, Вальент, Дьомбер, Пекарик, Гараслин, Беро, Грошовски, Куцка, Дуда, Руснак.
 

Гости владели инициативой на поле с первых минут, однако уже к перерыву хозяева вели в два безответных гола, сперва Ян Вороговский, а затем Эльхан Астанов огорчили Марека Родака. На старте второй половины Матуш Беро назом с линии штрафной прошил Игоря Шацкого, а затем вратарь карагандинского "Шахтера" снова творил чудеса, а соперник под конец остался в меньшинстве, чем помог Казахстану одержать победу - 2:1", сообщает Sports.kz.


 
В составе победителей голами отметились защитник Ян Вороговский и форвард Эльхан Астанов. Единственный гол в составе Словакии забил Матуш Беро.
 
Таким образом, эта победа позволила сборной Казахстана возглавить группу 3 Лиги C. В активе у команды Адиева стало 10 очков. На втором месте идет Словакия (6), на третьем месте расположилась сборная Азербайджана (4), Беларусь с двумя очками замыкает квартет.
 
Ранее Казахстан победил Азербайджан (2:0), Словакию (1:0) и сыграл вничью с Беларусью (1:1).

 

УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола более чем на 19 тысяч евро за поведение фанатов

29.05.2022, 19:26 54496
УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола более чем на 19 тысяч евро за поведение фанатов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - За поведение фанатов на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны Union of European Football Associations в размере 19 250 евро, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках проведения данного матча за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле, на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 250 евро", - сообщили в КФФ.

 
В связи с этим, в Казахстанской федерации футбола призвали всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах сборной с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как проведение матчей без зрителей.
 

Казахстанская спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

28.05.2022, 09:55 57596
Казахстанская спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу
Фото: Facebook/Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
АЛМАТЫ. 28 МАЯ - Казахстанская спортсменка Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена победила в чемпионате мира по пауэрлифтингу, который прошел в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди взрослых, молодежи и юниоров проходил с 21 по 29 мая, он собрал спортсменов из двух десятков стран. Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена выиграла медаль высшей пробы с результатом 185 килограммов", - сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

 
Как рассказали в пресс-службе акимата Жанаозена, Жадыра является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и за ее плечами немало спортивных достижений.
 
Так, на чемпионате страны по пауэрлифтингу - жиму лежа по правилам IPF, прошедшему в марте текущего года, спортсменка показала лучший результат в команде Мангистау, подняв штангу весом 200 килограммов. Она стала абсолютной чемпионкой и рекордсменкой РК. В 2018 - 2019 годах жанаозенка выиграла Азиатские игры в ОАЭ.
 

Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году

27.05.2022, 12:33 59151
Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира в 2026 году. Единственным кандидатом на проведение турнира стала Швейцария, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Конгресс Международной федерации хоккея, проходящий в Тампере, ознакомился с презентацией Швейцарии в качестве кандидата. В случае одобрения заявки матчи турнира пройдут в Цюрихе и Фрибурге, информирует портал Shaiba.kz.
 
Швейцария должна была стать организатором мирового первенства 2020 года, но тот турнир отменили из-за пандемии коронавируса.
 

Чемпионат мира 2023 года, право проведения которого забрали у России, с большой долей вероятности состоится в Финляндии и Латвии. В 2024 году турнир примут чешские Прага и Острава, а в 2025 году организаторами станут Швеция и Дания", - сообщает портал.

 

Сборная Казахстана обыграла Италию и сохранила место в элите мирового хоккея

24.05.2022, 09:20 63541
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Сборная Казахстана одержала победу над Италией и сохранила место в элите мирового хоккея, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем заключительном матче на чемпионате мира по хоккею 2022 года сборная Казахстана сыграла с Италией. Команды в очном противостоянии выясняли, кто из них останется в числе сильнейших, сообщает Sports.kz
 
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Кудрявцев) - Орехов - Блэкер, Старченко - Сагадеев - Акользин; Метальников - Диц, Рахманов - Волк - Михайлис; Шалапов - Бекетаев, Шевченко - Шестаков - Панюков; Данияр Сн., Данияр См., Асетов - Гурков - Петухов.
 
В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве, на взятие Кертиса Волка ответил Брэндон Макнелли, а затем вперед казахстанцев вывел Валерий Орехов. Во второй части игры увеличил разрыв Алихан Асетов, сократил его Диего Костнер. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где уже на старте Роман Старченко и Никита Михайлис увели Казахстан в отрыв, итальянцы вернуться в игру уже не смогли. 5:2 - сильнее Казахстан.
 
Таким образом, казахстанцы набрали три очка и заняли седьмое место в группе чемпионата мира, а итальянцы на восьмом, они покидают элитный дивизион.
 

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