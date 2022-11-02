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Казахстанским чемпионам повысили ежемесячные пожизненные выплаты

01.11.2022, 17:56 2741
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве культуры и спорта РК сообщили об увеличении суммы пожизненного обеспечения казахстанских чемпионов.
 

Увеличен размер ежемесячного пожизненного обеспечения казахстанских спортсменов и тренеров победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира по олимпийским видам спорта. Данная выплата изначально составляла 24 МРП (73 512 тенге) и долгие годы оставалась без изменений. Тем не менее в этом году предложение Министерства культуры и спорта было поддержано, и объем ежемесячного обеспечения вырос до 100 МРП (306 300 тенге)", - говорится в сообщении ведомства.


Сколько раз я поднимала этот вопрос, находясь в должности депутата. Но мы не получили никаких ответов до этого года. Теперь по инициативе Министерства культуры и спорта призерам Олимпийских игр повысили объем ежемесячного обеспечения до 100 МРП. Это означает большую поддержку для спортсменов. Благодарим страну за оценку заслуг спортсменов", - рассказала олимпийская чемпионка Ольга Шишигина.


Тренеры чемпионов тоже могут подать документы на ежемесячное материальное обеспечение, которое они будут получать на протяжении всей жизни.
 

Мы рады услышать новость о том, что выплаты теперь выросли в 4 раза. Это была одна из проблем, решению которой не было ответов. Без сомнения, это также очень воодушевит наших юных спортсменов. В особенности рад за тренеров, для них это будет большая поддержка", - отметил победитель сиднейской Олимпиады по боксу Ермахан Ибраимов.

 
В министерстве подчеркнули, что для получения данной выплаты спортсмены и тренеры должны иметь 20-летний стаж работы в сфере спорта.
 

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Пятнадцатилетний казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу

02.11.2022, 10:45 1311
Пятнадцатилетний казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Фото: facebook/rscatyrau
Атырау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсмен из Атырау Болашақ Сүйекенов победил на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.
 

На чемпионате мира по джиу-джитсу в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, чемпионом мира стал атырауский спортсмен Болашақ Сүйекенов", - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

 
По информации ведомства, в чемпионате мира приняли участие 1500 спортсменов из 65 государств, 28 спортсменов - из региона. 15-летний Болашақ Сүйекенов соревновался в весовой категории 38 килограммов.
 
Отмечается, что сборная Казахстана в общем зачете лидирует в одиночном разряде. Соревнования, стартовавшие 29 октября, продлятся до 8 ноября.
 

Сборная Казахстана стала серебряным призером Кубка мира по шорт-треку

31.10.2022, 09:35 5236
Сборная Казахстана стала серебряным призером Кубка мира по шорт-треку
Фото: kazsports.kz
Монреаль. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по шорт-треку заняла 2-е место в эстафете на первом этапе Кубка мира в Монреале, Канада, сообщает kazsports.kz.
 
В финале группы А вместе с Казахстаном выступили Италия, Южная Корея и Канада. Южная Корея первой пересекла финишную черту в этом квартете (7:01.850). А результат нашей национальной сборной - 7:07.972. Бронзовая медаль досталась Канаде.
 
Отметим, что вчера в первой группе полуфинала соревновались сборные Казахстана, Канады, Китая и Японии. Первой был сборная Канада, которая преодолела 5 километров за 7 минут 9 секунд. Национальная сборная в составе Абзала Ажгалиева, Нуртилека Кажигали, Адиля Галиахметова и Дениса Никиши отстала от них на 2 секунды (7:11).
 
Теперь следующий этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити, США.
 

ФК "Кайрат" передадут в собственность Алматы

27.10.2022, 11:22 11296
ФК "Кайрат" передадут в собственность Алматы
Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района ответил на вопрос о дальнейшей судьбе футбольного клуба "Кайрат".
 
Один из болельщиков футбольного клуба попросил акима прокомментировать слухи о передаче "Кайрата" в собственность города.
 
Ерболат Досаев отметил, что пока клуб остается в частной собственности и по нему ожидается решение суда.
 

По клубу "Кайрат" - посмотрим. Он находится в частной собственности. Мы ждем решения суда. Когда перейдет в собственность города, тогда и рассмотрим вопрос оказания помощи клубу. В собственность города клуб пока не перешел. После перехода в собственность будет оказана помощь", - разъяснил Досаев.

 

Казахстанская теннисистка вышла в финал WTA 1000 в Мексике

23.10.2022, 16:35 18116
Казахстанская теннисистка вышла в финал WTA 1000 в Мексике
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал WTA 1000 в Гвадалахаре и квалифицировалась на итоговый турнир Women's Тennis Association (Женской теннисной ассоциации), сообщает Федерация тенниса Казахстана.
 
Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в полуфинале турнира в Мексике сенсационно победила Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счетом 6:2, 5:7, 10:7.
 
Отмечается, что Крейчикова и Синякова являются лидерами рейтинга WTA в парном разряде (Данилина и Хаддад Майя занимают 19-е и 22-е места).
 
Счет в личных встречах стал 1:1. В начале текущего года Анна и Беатрис проиграли чешкам в финале открытого чемпионата Австралии.
 
Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте в США, его призовой фонд составляет $5 миллионов.
 

В Алматы состоится международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен"

19.10.2022, 16:47 23636
В Алматы состоится международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен"
Фото: kazsports.kz
Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоится 7-й этап серии ISU Challenger по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен", сообщает пресс-служба дирекции развития спорта.
 
Ежегодно турнир проходит в рамках серии турниров Challenger под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Престижные соревнования, посвященные памяти призера Олимпийских игр Сочи - 2014, уже стали традиционными.
 

В 2019 году они впервые прошли в Алматы, в прошлом году - в столице Казахстана. Тогда на турнир приехали спортсмены из 18 стран - призеры чемпионата мира 2021 года, претенденты на награды Олимпиады-2022. На этот раз 7-й этап серии ISU Challenger по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен" пройдет в СК "Халык Арена" при поддержке акимата Алматы и дирекции развития спорта", - информирует пресс-служба.


 
На сегодняшний день уже подали заявки национальные федерации по фигурному катанию из Японии, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии и Венгрии. Казахстанские зрители также увидят фигуристов из Азербайджана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины и Кыргызстана. Казахстанские спортсмены выступят во всех заявленных дисциплинах.
 

Безусловным украшением турнира «Мемориал Дениса Тен» станет танцевальная пара из Японии Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси. Дайсукэ Такахаси - друг Дениса. Дайсукэ - яркий одиночник, первый японский призер Олимпиады 2010 года. Он с радостью согласился принять участие в турнире", - подчеркнули в дирекции развития спорта.


Отмечается, что этот танцевальный дуэт из Японии неожиданно и стремительно зажегся на мировом небосклоне в 2020 году. Они настроены показать хорошие выступления в двух разных по настроению и темпу программам.
 

Зульфию Чиншанло признали лучшей спортсменкой чемпионата Азии

17.10.2022, 15:23 26056
Зульфию Чиншанло признали лучшей спортсменкой чемпионата Азии
Фото: instagram/wf_rk
Манама. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанскую тяжелоатлетку Зульфию Чиншанло признали лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике, сообщили в Федерации тяжелой атлетики РК.
 
По результатам завершившегося сегодня чемпионата в Бахрейне мужская сборная Казахстана по тяжелой атлетике заняла первое общекомандное место. Женская команда стала третьей.
 

А Зульфия Чиншанло была признана лучшей спортсменкой азиатского первенства!" - говорится в сообщении ФТА РК.

 
Ранее сообщалось, что Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она показала 220 (95+125) килограммов.
 

Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

10.10.2022, 08:51 33596
Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
Фото: Olympic.kz
Манама. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне.
 
Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она показала 220 (95+125) килограммов, сообщает Olympic.kz.
 
Второй стала китаянка Линлу Лю - 210 килограммов. Замкнула тройку лучших Нигора Абдуллаева (Узбекистан) - 193 килограмма.

Напомним, вчера первую медаль в копилку Казахстана на чемпионате Азии в Бахрейне завоевал Арли Чонтей. Он получил серебряную награду в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 260 (116+144) килограммов.
 

Джокович стал победителем турнира ATP 500 Astana Open

09.10.2022, 19:25 35016
АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - 21-кратный чемпион турнира "Большого шлема", седьмая ракетка мира - серб Новак Джокович завоевал 90-й титул в карьере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На турнире категории ATP 500 в Астане в решающем матче Джокович (4, WC) обыграл шестую ракетку мира - грека Стефаноса Циципаса (3) со счетом 6:3, 6:4, сообщает "Чемпионат".
 
Встреча продлилась 1 час 16 минут. За победу Джокович получит 500 рейтинговых очков и более 355 тысяч долларов. Для него это четвертый титул в текущем сезоне, включая победу на Уимблдоне.
 
Наибольшее количество титулов у мужчин-теннисистов в истории ATP:
 
Джимми Коннорс (США) - 109;
 
Роджер Федерер (Швейцария) - 103;
 
Иван Лендл (Чехия, США) - 94;
 
Рафаэль Надаль (Испания) - 92;
 
Новак Джокович (Сербия) - 90.
 
По ходу соревнований в Астане Джокович обыграл чилийца Кристьяна Гарина, нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, россиян Карена Хачанова и Даниила Медведева (снялся).
 

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