Казахстанским чемпионам повысили ежемесячные пожизненные выплаты

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве культуры и спорта РК сообщили об увеличении суммы пожизненного обеспечения казахстанских чемпионов.
Увеличен размер ежемесячного пожизненного обеспечения казахстанских спортсменов и тренеров победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира по олимпийским видам спорта. Данная выплата изначально составляла 24 МРП (73 512 тенге) и долгие годы оставалась без изменений. Тем не менее в этом году предложение Министерства культуры и спорта было поддержано, и объем ежемесячного обеспечения вырос до 100 МРП (306 300 тенге)", - говорится в сообщении ведомства.
Сколько раз я поднимала этот вопрос, находясь в должности депутата. Но мы не получили никаких ответов до этого года. Теперь по инициативе Министерства культуры и спорта призерам Олимпийских игр повысили объем ежемесячного обеспечения до 100 МРП. Это означает большую поддержку для спортсменов. Благодарим страну за оценку заслуг спортсменов", - рассказала олимпийская чемпионка Ольга Шишигина.
Тренеры чемпионов тоже могут подать документы на ежемесячное материальное обеспечение, которое они будут получать на протяжении всей жизни.
Мы рады услышать новость о том, что выплаты теперь выросли в 4 раза. Это была одна из проблем, решению которой не было ответов. Без сомнения, это также очень воодушевит наших юных спортсменов. В особенности рад за тренеров, для них это будет большая поддержка", - отметил победитель сиднейской Олимпиады по боксу Ермахан Ибраимов.
В министерстве подчеркнули, что для получения данной выплаты спортсмены и тренеры должны иметь 20-летний стаж работы в сфере спорта.