В Алматы состоится чемпионат мира по шахматам

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана по теннису досрочно одержала победу в матче с Великобританией в рамках групповой стадии финала Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Глазго (Шотландия).

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом матче встретилась с англичанкой Кейт Бултер. В трех сетах Путинцева выиграла со счетом - 4:6, 6:3, 6:2. Матч продлился 2 часа 10 минут, сообщает Sports.kz

Во втором поединке чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дарт два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В третьем матче в парном разряде британки Алисия Барнетт и Оливия Николлс неожиданно обыграли Рыбакину и Анну Данилину - 7:5, 6:3.

Следующими соперницами представительниц Казахстана в рамках группы C станут теннисистки из Испании. Сборная Казахстана сыграет с командой Испании 9 ноября, британки встретятся с испанками 10 ноября.

Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.