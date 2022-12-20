Пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на чемпионате мира

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Лучшим игроком турнира стал Лионель Месси

Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в Лусаиле состоялся финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти).





Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом - Мбаппе. Все решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счетом 4:2.





Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает Sports.kz.





На этом турнире Месси забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе - в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель отличился в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 в серии пенальти), Хорватии (3:0) и дважды в ворота Франции (3:3, 4:3 по пенальти). Четыре мяча нападающий забил с 11-метровой отметки.





Отмечается, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону по числу трофеев в национальной сборной Аргентины. В 2021 году Месси выиграл Кубок Америки, в 2022-м - Финалиссиму.









Дополнено 19.12.2022, 16.20





На улицах нескольких городов во Франции начались столкновения полиции и болельщиков после проигрыша сборной в финальном матче с Аргентиной на чемпионате мира по футболу, сообщает rbc.ru.





На Елисейских Полях в Париже болельщики открыли огонь по полицейским, после того как правоохранители начали их разгонять.





В районе площади Белькур в Лионе болельщики начали поджигать мусорные баки и бросать дымовые шашки и петарды, в ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и водометы, передает Le Parisien. По данным телеканала BFMTV, примерно 15 человек арестованы.





Беспорядки также проходят в Гренобле, Бордо и Ницце. В ходе столкновений на площади Далтон в Булонь-сюр-Мере пострадал мужчина, в том же районе полиция задержала одного человека, уточняет Le Parisien. По данным газеты, семь человек были арестованы за нападение на правоохранителей в районе площади Победы в Бордо.



