Две казахстанки выиграли чемпионат мира по шахматам среди школьников
Фото: МКС РК
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские школьницы Аланна Берікқызы и Амина Каирбекова стали победительницами чемпионата мира по шахматам среди школьников, сообщает Министерство культуры и спорта.
С 14 по 22 апреля в греческом городе Родосе прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. В первенстве мира приняли участие более 500 шахматистов в возрасте 7-17 лет. Сборная Казахстана завоевала 2 золота, 2 серебра, 5 бронзовых медалей и заняла 1-е место по количеству призовых мест, говорится в информации.
В категории G09, то есть среди игроков до 9 лет, по классическим шахматам чемпионкой мира стала Аланна Бериккызы. Она выиграла 8 из 9 партии по швейцарской системе. В решающей встрече наша соотечественница обыграла свою главную соперницу из Монголии Целмуун Идер. Всего в этой возрастной группе выступила 41 шахматистка", - сообщает Минкультуры и спорта.
В ведомстве отметили, что Аланна за полтора года сделала большой рывок в карьере. С четвертого разряда она доросла до чемпионки мира. Благодаря этому Аланна сейчас занимает первое место в рейтинге FIDE в категории G09.
Вторую золотую медаль для Казахстана завоевала Амина Каирбекова. В категории до 17 лет она выиграла 8 партии. Тем самым казахстанка опередила Зейнеп Чифтин (7,5 балла) из Турции. Еще одна представительница Турции Элифназ Акат (6,5 балла) замкнула тройку призеров", - сообщает МКС.
Серебряные медали в копилку сборной Казахстана принесли Нурали Нуршин, (U07, 7,5 балла), Айсултан Бисалиев (U09, 7 балла), бронзовые награды - Ризат Улан (U07, 7 баллов), Алимжан Жауынбай (U09, 7 баллов), Данис Куандыкулы (U11, 6,5 балла), Эдгар Мамедов (U13, 7 баллов), Далия Диаскызы (G11, 6,5 балла).
Второе командное место по количеству медалей заняла сборная Турции (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые), на третьем месте оказалась команда Монголии (2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая).
Напомним, 18 апреля известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла лучшую шахматистку мира по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань на турнире, который проходил в Астане 17-19 апреля. Асаубаева выступала в составе казахстанской команды против сборной мира. Спустя два дня двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева получила звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан.