18.05.2023, 08:13 6201

Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Риме  

В полуфинале турнира первая ракетка Казахстана встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Риме
Фото: ktf.kz
Рим. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, шестая ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.

На стадии четвертьфинала казахстанка встретилась с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Первую партию забрала Ига со счетом 6:2. Во втором сете полька вела со счетом 4:2 и подавала, но Елене удалось сделать обратный брейк, сравнять счет, а затем перевести игру на тай-брейк и выиграть - 7:6 (7:3).

В третьем сете при счете 2:2 Швентек отказывается от продолжения борьбы из-за травмы. Вроде бы неплохо двигалась Ига после медицинского тайм-аута, но при сечете 1:2, видимо, сильнее заболела у нее нога, потому что бегать за мячами полька практически перестала", - рассказали в федерации тенниса.



Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Рыбакина сделала 10 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Рыбакина одержала уже третью победу над первой ракеткой мира в нынешнем сезоне, подчеркнули в пресс-центре федерации.

Сообщается, что в полуфинале турнира первая ракетка Казахстана встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.
 
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Теги:ТурнирТеннисРыбакина

новости по теме

19.05.2023, 12:58 1291

В Алматы пройдет первый турнир HFC ММА с участием суперзвезд казахстанского и российского октагона

В Алматы пройдет первый турнир HFC ММА с участием суперзвезд казахстанского и российского октагона
Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пройдет первый стадионный турнир Hardcore FC ММА с участием суперзвезд казахстанского и российского октагона, сообщили организаторы турнира. Спонсор масштабного ММА-события - самый популярный букмекер в Казахстане Olimpbet.

Турнир пройдет в пятницу в 19.00 на Almaty Arena.


Главным событием турнира станет бой между Аловсетом Мамиевым и Муратбеком Касымбаем.


Вчера спортсмены прошли процедуру взвешивания и совершили традиционную церемонию, предваряющую все важные ММА-соревнования, - битву взглядов.

Стердаун или битва взглядов - эмоционально накаленный ритуал, когда еще до выхода в октагон файтеры стараются морально подавить соперника.


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16.05.2023, 08:40 15756

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA  

Рыбакина поднялась на пятое место
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA
Фото: ktf.kz
Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Согласно Live-версии рейтинга после победы над чешской спортсменкой Маркетой Вондрушовой (70-я ракетка мира) в четвертом круге турнира в Риме (Италия) Рыбакина поднялась на пятое место табеля о рангах, что является наивысшим показателем в карьере спортсменки. Казахстанка поменялась местами с американкой Кори Гауфф, которая теперь находится на шестой строчке рейтинга, сообщает Sports.kz.

Sports.kz

Отметим, что благодаря победе над Вондрушовой Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.


По данным Федерации тенниса Казахстана, Елена Рыбакина со счетом 6:3, 6:3 обыграла чешку Маркету Вондроушову, занимающую 70-ю строчку рейтинга WTA, в четвертом круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Казахстанка сравняла счет в личных встречах - 1:1.

Следующей соперницей Елены в Риме станет полька Ига Свёнтек или хорватка Донна Векич.
 
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Теги:РейтингРыбакина
15.05.2023, 18:19 21511

В Казахстане пройдет ЧМ-2024 по боксу среди женщин

Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году
В Казахстане пройдет ЧМ-2024 по боксу среди женщин
Фото: sports.kz
Ташкент. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане, объявил совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) на официальном заседании в Ташкенте.

Я счастлив, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в усиленном виде, так как мы удваиваем призовой фонд. За первое место мы присуждаем боксерам 200 000 долларов США, а общий призовой фонд составляет 4,8 миллиона долларов США", - цитирует olympic.kz президента IBA Умара Кремлева.


По его словам, в эту сумму входят 10%, которые принадлежат главным тренерам сборных.

Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году", - добавил он.


Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла пять медалей на мужском чемпионате мира - 2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), информирует Sports.kz.

На этом турнире Казахстан выиграл четыре золотые и одну серебряную медали. Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Санжар Ташкенбай (48 килограммов), Махмуд Сабырхан (54 килограмма), Асланбек Шымбергенов (71 килограмм) и Нурбек Оралбай (80 килограммов), а серебро завоевал Дулат Бекбауов (67 килограммов).
 
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Теги:БоксЧемпионатАстана
15.05.2023, 10:29 25156

Рыбакина прошла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова
Рим. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шестая ракетка мира Елена Рыбакина преодолела барьер третьего раунда грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.

Соперницей Рыбакиной была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57-е место. Елена вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница получила травму и отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте 35 минут. Казахстанка вышла вперед в личных встречах - 2:1.

Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова.


 
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Теги:ТурнирТеннисРыбакина
14.05.2023, 20:07 30566

Казахстан выиграл уникальное золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте  

В решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов встретились Нурбек Оралбай и Тохтарбек Танатхан
Казахстан выиграл уникальное золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Фото: sports.kz
Ташкент. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте.

Как сообщает sports.kz, в решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов встретились Нурбек Оралбай и Тохтарбек Танатхан, представляющий сборную Китая. Победу в этом бою одержал Нурбек Оралбай раздельным решением судей.


Таким образом, Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата мира, а Тохтарбек Танатхан закончил выступление в турнире в статусе серебряного призера.

Ранее Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO.
 
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Теги:БоксПобедаКазахстан
14.05.2023, 10:44 34561

Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO  

Казахстанский боксер одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде
Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO
Фото: sports.kz
Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира World Boxing Organization.

Как сообщает sports.kz, Жанибек Алимханулы провел титульный бой с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). Казахстанский боксер одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде.


Таким образом, Жанибек Алимханулы выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.


Отмечается, что для боксера это была вторая титульная защита.

Ранее казахстанский боксер Жанкош Тураров одержал очередную победу на профессиональном ринге.
 
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Теги:БоксПобедаРК
13.05.2023, 10:08 38946

Казахстанская теннисистка Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме

Она обыграла итальянку Жасмин Паолини
Казахстанская теннисистка Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме
Фото: ktf.kz
Рим. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Шестая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина обыграла итальянку Жасмин Паолини, занимающую 65-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 7:6(7:4), 6:1 во втором круге турнира в Риме.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Елена шесть раз подала навылет и реализовала три брейк-поинта из девяти (33%). Ранее соперницы друг с другом не встречались.

В третьем круге турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia Рыбакина сыграет против россиянки Анны Калинской.
 
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Теги:ТеннисРыбакина
03.05.2023, 12:52 60141

Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола

Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане
Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола
Фото: Акорда
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Стороны обсудили вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост президента ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в нашей стране.

Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.

Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с вами, - сказал глава государства.


По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек. На сегодняшний день во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.

Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с Вами - для меня особенно большая честь. Я знаю, что Вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран", - отметил Джанни Инфантино.

 
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Теги:ТокаевФутбол

 

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