Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Риме  

Фото: ktf.kz

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Рим. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, шестая ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, - Казахстанская спортсменка, шестая ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.





На стадии четвертьфинала казахстанка встретилась с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Первую партию забрала Ига со счетом 6:2. Во втором сете полька вела со счетом 4:2 и подавала, но Елене удалось сделать обратный брейк, сравнять счет, а затем перевести игру на тай-брейк и выиграть - 7:6 (7:3).





В третьем сете при счете 2:2 Швентек отказывается от продолжения борьбы из-за травмы. Вроде бы неплохо двигалась Ига после медицинского тайм-аута, но при сечете 1:2, видимо, сильнее заболела у нее нога, потому что бегать за мячами полька практически перестала", - рассказали в федерации тенниса.









Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Рыбакина сделала 10 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.





Рыбакина одержала уже третью победу над первой ракеткой мира в нынешнем сезоне, подчеркнули в пресс-центре федерации.





Сообщается, что в полуфинале турнира первая ракетка Казахстана встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.