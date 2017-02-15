Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Олжас Абраев покинул пост вице-президента Федерации футбола Казахстана, пишет Sports.kz
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Об отставке стало известно после того, как Абраева убрали из руководства организации на официальном сайте ФФК, передает Kazakhstan Today.
"Сам Олжас Абраев, который ранее занимал ряд постов в ФФК, был президентом ПФЛК, является судьей международной категории FIFA по футзалу и делегатом матчей УЕФА, от комментариев по этому поводу отказался", - информирует портал.
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