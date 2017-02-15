Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Олжас Абраев покинул пост вице-президента Федерации футбола Казахстана, пишет Sports.kz

Об отставке стало известно после того, как Абраева убрали из руководства организации на официальном сайте ФФК, передает Kazakhstan Today.

"Сам Олжас Абраев, который ранее занимал ряд постов в ФФК, был президентом ПФЛК, является судьей международной категории FIFA по футзалу и делегатом матчей УЕФА, от комментариев по этому поводу отказался", - информирует портал.

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