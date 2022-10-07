Аким Алматы поручил организовать тренировки по хоккею в Almaty Arena

АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев дал поручение организовать в Almaty Arena график посещения детских хоккейных команд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи с акимом Алматы жители Алатауского района пожаловались на утраченную возможность посещать детские тренировки по хоккею и попросили вернуть им лед в Almaty Arena.
Лед с июля не функционирует, нас всех перевели в Halyk Arena. Мы живем в Наурызбайском, Алатауском районах, ездить туда очень далеко. На малом раскаточном катке тренируются только фигуристы", - обратились к акиму жители.
Ерболат Досаев в свою очередь дал поручение городскому управлению спорта предусмотреть время и организовать на малом раскаточном катке в Almaty Arena график посещения детских хоккейных команд.