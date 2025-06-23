22.06.2025, 20:58 7001
Александр Бублик стал лучшим на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open
Казахстанец стал двукратным чемпионом турнира ATP 500 в Галле
Фото: ФТК
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open, сообщает пресс-служба ФТК.
В зрелищном финале Бублик переиграл россиянина Даниила Медведева - 6:3, 7:6 (7:4). Матч стал настоящим украшением турнира, а победа казахстанца - ярким подтверждением его класса и стабильности. Символично, что Бублик вновь одержал победу в Галле, где в 2023 году в финале взял верх над другим представителем России - Андреем Рублевым.
Для Бублика это первая победа в сезоне 2025 года и пятый титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:
- ATP 250 Монпелье (2022),
- ATP 500 Галле (2023),
- ATP 250 Антверпен (2023),
- ATP 250 Монпелье (2024).
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21.06.2025, 19:18 16156
Казахстанские фехтовальщики завоевали серебро на чемпионате Азии
Фото: Olympic.kz
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Джакарта. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская команда по фехтованию на шпаге заняла второе место на чемпионате Азии на Бали (Индонезия), сообщает Olympic.kz.
За золотую медаль бились Казахстан и Япония. В напряженном поединке победу праздновали японские шпажисты. Встреча завершилась со счетом 45:39", - пишет источник.
Казахстан занял второе место. Обладателями серебра стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.
Всего в активе казахстанской сборной две медали. Ранее Вадим Шарлаимов показал третий результат в индивидуальных соревнованиях.
Ранее Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе и две золотые медали на чемпионате Азии по спортивной гимнастике.
19.06.2025, 17:45 29956
Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz
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Ханой. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного чемпионата Азии по греко-римской борьбе во Вьетнаме, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В стартовый день казахстанским классикам удалось завоевать шесть медалей, среди которых три являются золотыми", - проинформировали в комитете.
В частности, победителями ЧА стали Исхар Курбаев, Багдат Сабаз, Акжан Ыкыласов. Юсуф Мациев и Джохар Узаров заняли второе место. Бронзовым призером стал Диас Калтай.
Напомним, в прошлом году казахстанский борец стал победителем чемпионата мира U20.
13.06.2025, 17:50 69596
Назначен новый генсек Федерации водных видов спорта Казахстана
Фото: olympic.kz
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Дмитрий Баландин назначен новым генеральным секретарем Федерации водных видов спорта Казахстана, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Назначение Дмитрия Баландина - это не только признание его выдающихся спортивных достижений, но и шаг к обновлению и институциональному укреплению федерации. Мы уверены, что его профессионализм и авторитет станут важным ресурсом для всей водной спортивной отрасли страны", - отметил президент федерации Нурлан Жакупов.
Дмитрий Баландин - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, олимпийский чемпион, многократный победитель Азиатских игр и международных турниров. С 2021 года активно работает в качестве тренера и консультанта национальной сборной Казахстана по плаванию.
Напомним, в прошлом году Геннадий Головкин отозвал полномочия генсекретаря НОК.
08.06.2025, 11:30 102501
Казахстанские спортсмены завоевали две золотые медали на ЧА по спортивной гимнастике
Фото: olympic.kz
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Сеул. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Южной Корее, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В рамках соревнований состоялись финалы соревнований среди юниоров. Команда Казахстана отметилась тремя медалями. В упражнениях на коне Роман Хегай поднялся на первую ступень пьедестала - 13.800. В этом же виде программы Нуртан Идрисов завоевал серебро - 12.866. Также Идрисов стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях - 13.933", - проинформировали в комитете.
Ранее казахстанский гимнаст завоевал серебро чемпионата Азии.
07.06.2025, 13:37 110656
Казахстанский гимнаст стал чемпионом Азии
Фото: НОК РК
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряный призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Чечхоне (Южная Корея), сообщает НОК РК.
Спортсмен стал лучшим в упражнениях на коне.
В финале Курбанов получил от судей 14.933 балла. Второе место занял Вун Хур (Южная Корея) - 14.633. Третье место занял Дан Нгок Тхен (Вьетнам) - 14.233.
Ильяс Азизов финишировал пятым, набрав 13933.
Нариман Курбанов в третий раз в карьере выиграл континентальное первенство.
Отметим, что теперь в активе сборной три медали. Ранее Милад Карими показал второй результат в вольных упражнениях, а также сборная отметилась бронзой в командном многоборье.
07.06.2025, 11:47 111866
Казахстанский гимнаст завоевал серебро чемпионата Азии
Фото: НОК РК
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Чечхоне (Южная Корея) стартовал финальный раунд чемпионата Азии по спортивной гимнастике, сообщает НОК РК.
В рамках соревнований состоялся финал в вольных упражнениях. Казахстанец Милад Карими за свое выступление получил от судей 14.400 балла. Этот результат принес ему второе место.
Первым стал Карлос Юло (Филиппины) - 14.600. Замкнул тройку лучших Мун Гын Ён (Южная Корея) - 14.033.
Также в этом финале выступил Дмитрий Патанин, который финишировал в шаге от медали (13.833).
Добавим, что ранее Казахстан стал третьим в командном многоборье.
Ранее казахстанские цирковые артистки Жасмина Алшынбаева и Авелина Гузей стали обладательницами золотой короны на международном фестивале циркового искусства "Принцесса цирка - 2025" в Саратове.
01.06.2025, 17:16 147436
Геннадий Головкин отстранил трансгендера от соревнований World Boxing
Иман Хелиф не сможет участвовать в женском турнире до тех пор, пока не пройдет генетический скрининг пола
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иман Хелиф не будет допущена к соревнованиям World Boxing без прохождения генетического теста пола, сообщает Offside.kz.
Всемирная боксерская федерация World Boxing, председателем олимпийской комиссии которой является казахстанский боксер Геннадий Головкин, ввела обязательное тестирование пола для всех участников своих соревнований. Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф не сможет участвовать в турнире "Эйндховен Box Cup" и других мероприятиях федерации до прохождения такого теста.
Иман Хелиф не сможет участвовать в женском турнире "Эйндховен Box Cup", который пройдет с пятого по десятое июня 2025 года, и любом мероприятии World Boxing до тех пор, пока не пройдет генетический скрининг пола в соответствии с правилами и процедурами тестирования World Boxing", - говорится в заявлении.
Для определения пола используется ПЦР-тест на наличие гена SRY, указывающего на наличие Y-хромосомы. Ранее в 2023 году IBA отстранила Хелиф на чемпионате мира в Индии из-за несоответствия критериям допуска. Тогда гендерный тест показал у нее XY-хромосомы. Несмотря на это, МОК допустил ее до участия в Олимпиаде, где она выиграла золото в Париже.
31.05.2025, 16:19 152681
Казахстанская легкоатлетка завоевала второе золото на чемпионате Азии
В активе сборной Казахстана теперь шесть медалей
Фото: НОК РК
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Сеул. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто одержала вторую победу на чемпионате Азии в Гуми (Южная Корея), сообщает НОК РК.
В субботу, 31 мая, спортсменка выиграла финальный забег на 5000 метров. Финишное время Джеруто составило 14:58.71.
Парул Чаудхари из Индии стала второй - 15:15.33. Замкнула тройку лучших Юма Ямамото (Япония) - 15:16.86.
В активе сборной Казахстана теперь шесть медалей. Первыми стали Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями), Дейзи Джепкемей (10000 метров). Второе место заняла Елизавета Матвеева (прыжки в высоту). Третьими завершили турнир Джепкемей (3000 метров с препятствиями), Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 километров).
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