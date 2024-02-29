28.02.2024, 19:35 4376
Александр Бублик пробился в четвертьфинал теннисного турнира в ОАЭ
Фото: ФТК
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Дубаи. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В матче второго круга турнира категории ATP-500 в ОАЭ 23-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2), сообщает пресс-служба ФТК.
Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут. Бублик 22 раза подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем круге казахстанец сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) - Карен Хачанов (Россия).
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27.02.2024, 18:46 11761
Казахстанские спортсменки завоевали золото на чемпионате Азии по водным видам спорта
Фото: комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во второй день проходящего на Филиппинах XI чемпионата Азии по водным видам казахстанские спортсменки Диана Жумагулова и Анабелла Кочкина завоевали золото, сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Спортсменки стали чемпионками в синхронных прыжках в воду с вышки. Накануне они завоевали серебро в прыжках с трехметрового трамплина.
На сегодня в копилке сборной Казахстана 12 медалей: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые.
26.02.2024, 20:27 21796
Казахстанка завоевала золото чемпионата Азии по плаванию
Фото: НОК РК
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представительница команды Казахстана по плаванию Аделаида Пчелинцева стала первой на чемпионате Азии в Нью-Кларк Сити (Филиппины), сообщает Olympic.kz.
Она стала лучшей в плавании на 100 метров брассом.
В плавании на 200 метров вольным стилем Диана Тасжанова показала второй результат. Также вторым стал и Арсен Кожахметов. Он завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом.
26.02.2024, 16:26 24396
Казахстанские батутные гимнасты завоевали серебро на Кубке мира
Казахстанцы показали второй результат в синхронных прыжках
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Баку. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев завоевали серебро на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку, сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.
Казахстанские гимнасты показали второй результат в синхронных прыжках. Спортсмены набрали в финале 50.250 балла.
На первом месте завершили выступление атлеты из Китая. Команда США стала третьей.
26.02.2024, 15:52 25156
Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Дополнено
Фото: instagram/gggboxing
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Геннадий Головкин избран президентом Национального олимпийского комитета в ходе заседания генеральной ассамблеи организации.
По итогам голосования членов генеральной ассамблеи НОК РК президентом комитета был избран Геннадий Головкин, казахстанский боксер, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, обладатель множества чемпионских титулов и наград.
Возглавлять НОК Головкин будет в течение четырех лет.
На данном посту Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева, который возглавлял комитет с 2015 года.
Дополнено 26.02.2024, 21.06
По итогам голосования членов генеральной ассамблеи НОК РК был избран следующий состав исполнительного комитета
Генеральный секретарь - Жанар Азыркановна Утешева
Вице-президент по летним видам спорта - Данияр Абулгазин, президент ОО "Федерация настольного тенниса Республики Казахстан"
Вице-президент по зимним видам спорта - Мамин Аскар Узакпаевич, президент РОО "Казахстанская федерация хоккея"
Вице-президент по общим вопросам - Мырзабосынов Ербол Куантаевич, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры
Вице-президент по развитию паралимпийских видов спорта - Сапиев Серик Жумангалиевич, чемпион Олимпийских игр (2012)
Представитель комиссии спортсменов - Рыпакова Ольга Сергеевна, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012), серебряный призер Олимпийских игр в Пекине (2008) и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016)
Напомним, в июне прошлого года прославленный казахстанский боксер официально отказался от всех титулов чемпиона мира.
25.02.2024, 13:56 32936
Казахстан завоевал историческую медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку
Фото: olympic.kz
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Варшава. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская шорт-трекистка Алина Ажгалиева завоевала историческую серебряную медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку в Гданьске, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсменка вышла в финал на дистанции 1500 метров на ЧМ в польском Гданьске и заняла второе место. Чемпионкой стала венгерская спортсменка Майя Дора Сомоди, а китаянка Ванью Лю завоевала бронзовую медаль", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что это первая медаль чемпионата мира от девушек в истории казахстанского шорт-трека.
Напомним, в прошлом году казахстанец Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку.
25.02.2024, 13:39 32336
Казахстанский фигурист выиграл золотую медаль турнира по фигурному катанию в Нидерландах
Фото: Instagram/committee_sport
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Амстердам. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль турнира Challenge Cup по фигурному катанию в Нидерландах, сообщает пресс-служба дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В короткой программе Михаил, набрав 85.75 балла, находился на 2-м месте. Став лучшим в произвольной программе, наш соотечественник занял итоговое первое место с общим показателем 256.34 балла", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в турнире выступили 157 спортсменов из 32 стран.
Ранее казахстанский фигурист завоевал медаль Гран-при Китая.
20.02.2024, 12:24 50461
Названа столица IX зимних Азиатских игр
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ближайшие зимние Азиатские игры состоятся в период с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине, сообщает Министерство туризма и спорта со ссылкой на информацию Олимпийского совета Азии (ОСА).
Совет также утвердил талисман, эмблему и девиз игр, который звучит как "Зимние мечты, любовь в центре Азии" (Dreams of Winter, Love among Asia)", - говорится в информации.
Ранее Харбин уже принимал зимнюю Азиаду в 1996 году.
На тех играх сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых наград, что позволило ей занять 2-е место в общем зачете после команды КНР.
Напомним, по итогам последней Азиады-2023 в Ханчжоу казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых) и расположились в итоговом медальном зачете лишь на 11-й строчке, уступив Таиланду, Бахрейну и Северной Корее.
На встрече со спортсменами после Азиады президент Касым-Жомарт Токаев отметил отличные результаты выступления казахстанцев в таких видах спорта, как стрельба, гребля, велоспорт, вольная борьба, джиу-джитсу и каратэ, однако отметил, что в остальных видах спорта показатели Казахстана могли быть лучше. По мнению главы государства, такие результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов.
Токаев поручил профильному ведомству провести кардинальные реформы в отрасли и серьезную работу над ошибками.
18.02.2024, 17:48 57451
Казахстанская конькобежка установила рекорд на турнире в Канаде
Алина Дауранова установила личный рекорд
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Алина Дауранова установила личный рекорд в забеге на 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщает Sport Plus Qazaqstan.
Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 15,24 секунды, что позволило ей занять итоговое 13-е место и стать лучшей среди соотечественниц. Екатерина Айдова показала 14-й результат (1:15,29), Инесса Шумекова - 24-й (1:18,57).
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?