Александр Бублик пробился в четвертьфинал теннисного турнира в ОАЭ

Фото: ФТК

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Дубаи. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В матче второго круга турнира категории ATP-500 в ОАЭ 23-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2), сообщает пресс-служба ФТК.





Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут. Бублик 22 раза подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.





В следующем круге казахстанец сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) - Карен Хачанов (Россия).