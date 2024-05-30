Александр Кержаков стал главным тренером ФК "Кайрат"

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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Футбольный клуб "Кайрат" - Футбольный клуб "Кайрат" сообщил о подписании контракта с 41-летним специалистом из России Александром Кержаковым.





В пресс-службе казахстанского футбольного клуба рассказали, что Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов).





Будучи игроком, помимо "Зенита", выступал за испанскую "Севилью", швейцарский "Цюрих" и московское "Динамо". Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги", - поделились в ФК "Кайрат".





Александр начал тренерскую карьеру в 2017 году в академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также тренировал российские футбольные клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак" Суботица.





В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".