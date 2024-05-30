29.05.2024, 15:34 3961

Александр Кержаков стал главным тренером ФК "Кайрат"

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Футбольный клуб "Кайрат" сообщил о подписании контракта с 41-летним специалистом из России Александром Кержаковым.

В пресс-службе казахстанского футбольного клуба рассказали, что Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов).

Будучи игроком, помимо "Зенита", выступал за испанскую "Севилью", швейцарский "Цюрих" и московское "Динамо". Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги", - поделились в ФК "Кайрат".


Александр начал тренерскую карьеру в 2017 году в академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также тренировал российские футбольные клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак" Суботица.

В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".
 
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Теги:НазначениеТренерФутбол

новости по теме

19.05.2024, 20:37 48821

Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль чемпионата Азии

Милад Карими получил от судей 15.033 балла
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль чемпионата Азии
Фото: olympic.kz
Ташкент. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Узбекистане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Он успешно выступил в финале упражнений на перекладине. За свое выступление Карими получил от судей 15.033 балла", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что гимнаст в Ташкенте завоевал три награды.

Ранее казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме.
 
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Теги:ПобедаРКгимнастикаТашкент
19.05.2024, 10:09 52011

Казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме

Спортсменка завоевала медаль в весовой категории до 57 килограммов
Казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме
Фото: Olympic.kz
Дананг. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Мария Севостьянова завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Мария успешно преодолела турнирную сетку, дойдя до финала. В главной схватке она уступила Ю Джин Ким из Южной Кореи", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов.

Ранее казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии.
 
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Теги:СпортПобедаРКВьетнам
11.05.2024, 17:44 81281

Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Францией

Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Францией
Фото: icehockey.kz
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана в первом матче чемпионата мира встречалась с командой Франции и одержала победу со счетом 3:1.

Счет открыл соперник, но минуту спустя Роман Старченко счет сравнял. Первое же большинство нашей команды реализовал Максим Мухаметов, забив с отрицательного угла. Первое удаление сборной Казахстана сказалось в положительном ключе, Кирилл Савицкий совершил проход и сделал счет 3:1. В третьем отрезке голов забито не было. Победа сборной Казахстана", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.


Франция - Казахстан - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

1:0 - 02:00 - Кантагалло (Будо, Рех)

1:1 - 03:06 - Старченко (Рымарев)

1:2 - 07:30 - Мухаметов (Орехов, Савицкий) ГБ

1:3 - 37:47 - Савицкий ГМ

Вратари: Шутов - Илонен
 
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Теги:ХоккейФранцияСборнаяКазахстан
04.05.2024, 16:15 115396

Казахстанская гимнастка взяла второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте

Тем самым Эльжана Таниева завоевала путевку на Олимпиаду в Париже
Казахстанская гимнастка взяла второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте
Фото: Минтуризма и спорта РК
Ташкент. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На проходящем в Ташкенте лицензионном чемпионате Азии по художественной гимнастике казахстанка Эльжана Таниева, выиграв золотую медаль, взяла путевку в Париж.

Медаль гимнастка завоевала в многоборье.

В данном виде программы на прежних Олимпийских играх от РК выступали Алина Адильханова (Токио), Сабина Аширбаева (Рио), Анна Алябьева (Лондон), Алия Юсупова (Афины, Пекин)", - сообщает Министерство туризма и спорта РК.


Лучший результат показала Алия Юсупова на Олимпиаде 2004 года, заняв 4-е место.

В марте Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании.
 
02.05.2024, 20:51 129886

Казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии

В сумме команда набрала 61,30 балла
Казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии
Фото: НОК РК
Ташкент. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Olympic.kz.

Казахстанские гимнастки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла.

Победу одержал Узбекистан, а Япония завершила выступление на втором месте.

Команду в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.
 
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Теги:Казахстангимнастикабронза
24.04.2024, 21:05 174611

Казахстанки завоевали историческую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука

Эта награда стала первой в истории для женской команды
Казахстанки завоевали историческую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Фото: НОК РК
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), сообщает Olympic.kz.

В этом виде программу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова.

В матче за третье месте казахстанки оказались сильнее Эстонии. Встреча завершилась со счетом 231:224.

Отметим, что в четвертьфинале команда Казахстана победила Южную Корею со счетом 234:230, а в полуфинале уступила итальянкам с разницей в одно очко.

Эта награда стала первой в истории для женской казахстанской команды, завоеванной на этапе Кубка мира.
 
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Теги:стрельбамедальКазахстан
21.04.2024, 18:30 192691

Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте

Президент Казахстана поздравил Рыбакину с убедительной победой
Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте
Фото: ФТК
Берлин. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в турнире категории WTA-500 в Штутгарте, сообщает Федерация тенниса Казахстана.

В финале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла украинку Марту Костюк, занимающую 27-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счет поединка 6:2, 6:2 в пользу Елены. За 1 час и 9 минут игрового времени казахстанке удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести", - говорится в сообщении федерации.


Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку с победой в турнире.

Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных  достижений", – написал глава государства на своей странице в Instagram.


За победу на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2024 Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и автомашину Porsche.

Ранее сообщалось, что в полуфинале Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек и тем самым прервала ее потенциальный хет-трик (полька победила в Штутгарте в 2022 и в 2023 годах).
 
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Теги:ПобедаРыбакинатурнир
20.04.2024, 20:58 197966

Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
Фото: ktf.kz
Штутгарт. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швентек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает Казахстанская Федерация тенниса.

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут. По ходу матча Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-и. В личных встречах оппоненток Елена ведет со счетом 4:2", - рассказали в федерации


В своем первом в карьере финале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей матча между Маркетой Вондроусовой (Чехия) - Мартой Костюк (Украина).

Ранее Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
 
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Теги:СпортПобедаТеннисРыбакина

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