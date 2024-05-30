29.05.2024, 15:34 3961
Александр Кержаков стал главным тренером ФК "Кайрат"
Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола
Рассказать друзьям
Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Футбольный клуб "Кайрат" сообщил о подписании контракта с 41-летним специалистом из России Александром Кержаковым.
В пресс-службе казахстанского футбольного клуба рассказали, что Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов).
Будучи игроком, помимо "Зенита", выступал за испанскую "Севилью", швейцарский "Цюрих" и московское "Динамо". Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги", - поделились в ФК "Кайрат".
Александр начал тренерскую карьеру в 2017 году в академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также тренировал российские футбольные клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак" Суботица.
В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".
новости по теме
19.05.2024, 20:37 48821
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль чемпионата Азии
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Ташкент. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Узбекистане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он успешно выступил в финале упражнений на перекладине. За свое выступление Карими получил от судей 15.033 балла", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что гимнаст в Ташкенте завоевал три награды.
Ранее казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме.
19.05.2024, 10:09 52011
Казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме
Фото: Olympic.kz
Рассказать друзьям
Дананг. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Мария Севостьянова завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Мария успешно преодолела турнирную сетку, дойдя до финала. В главной схватке она уступила Ю Джин Ким из Южной Кореи", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов.
Ранее казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии.
11.05.2024, 17:44 81281
Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Францией
Фото: icehockey.kz
Рассказать друзьям
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана в первом матче чемпионата мира встречалась с командой Франции и одержала победу со счетом 3:1.
Счет открыл соперник, но минуту спустя Роман Старченко счет сравнял. Первое же большинство нашей команды реализовал Максим Мухаметов, забив с отрицательного угла. Первое удаление сборной Казахстана сказалось в положительном ключе, Кирилл Савицкий совершил проход и сделал счет 3:1. В третьем отрезке голов забито не было. Победа сборной Казахстана", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.
Франция - Казахстан - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
1:0 - 02:00 - Кантагалло (Будо, Рех)
1:1 - 03:06 - Старченко (Рымарев)
1:2 - 07:30 - Мухаметов (Орехов, Савицкий) ГБ
1:3 - 37:47 - Савицкий ГМ
Вратари: Шутов - Илонен
04.05.2024, 16:15 115396
Казахстанская гимнастка взяла второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте
Фото: Минтуризма и спорта РК
Рассказать друзьям
Ташкент. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На проходящем в Ташкенте лицензионном чемпионате Азии по художественной гимнастике казахстанка Эльжана Таниева, выиграв золотую медаль, взяла путевку в Париж.
Медаль гимнастка завоевала в многоборье.
В данном виде программы на прежних Олимпийских играх от РК выступали Алина Адильханова (Токио), Сабина Аширбаева (Рио), Анна Алябьева (Лондон), Алия Юсупова (Афины, Пекин)", - сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Лучший результат показала Алия Юсупова на Олимпиаде 2004 года, заняв 4-е место.
В марте Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании.
02.05.2024, 20:51 129886
Казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Ташкент. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Olympic.kz.
Казахстанские гимнастки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла.
Победу одержал Узбекистан, а Япония завершила выступление на втором месте.
Команду в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.
24.04.2024, 21:05 174611
Казахстанки завоевали историческую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Эта награда стала первой в истории для женской команды
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), сообщает Olympic.kz.
В этом виде программу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова.
В матче за третье месте казахстанки оказались сильнее Эстонии. Встреча завершилась со счетом 231:224.
Отметим, что в четвертьфинале команда Казахстана победила Южную Корею со счетом 234:230, а в полуфинале уступила итальянкам с разницей в одно очко.
Эта награда стала первой в истории для женской казахстанской команды, завоеванной на этапе Кубка мира.
21.04.2024, 18:30 192691
Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте
Фото: ФТК
Рассказать друзьям
Берлин. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в турнире категории WTA-500 в Штутгарте, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
В финале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла украинку Марту Костюк, занимающую 27-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счет поединка 6:2, 6:2 в пользу Елены. За 1 час и 9 минут игрового времени казахстанке удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести", - говорится в сообщении федерации.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку с победой в турнире.
Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных достижений", – написал глава государства на своей странице в Instagram.
За победу на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2024 Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и автомашину Porsche.
Ранее сообщалось, что в полуфинале Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек и тем самым прервала ее потенциальный хет-трик (полька победила в Штутгарте в 2022 и в 2023 годах).
20.04.2024, 20:58 197966
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Штутгарт. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швентек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает Казахстанская Федерация тенниса.
Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут. По ходу матча Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-и. В личных встречах оппоненток Елена ведет со счетом 4:2", - рассказали в федерации
В своем первом в карьере финале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей матча между Маркетой Вондроусовой (Чехия) - Мартой Костюк (Украина).
Ранее Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
Читаемое
29.05.2024, 09:42Подозреваемого в убийстве экстрадировали из России в Казахстан 29.05.2024, 10:1543051Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы 29.05.2024, 11:0941021О многомиллионных взятках и мошенничестве рассказали в Антикоре 29.05.2024, 11:1635016В Казахстане энергоснабжающие организации исключат из структуры рынка электроэнергии 29.05.2024, 15:0233421Обманувшие дольщиков и застройщика на миллиарды тенге мошенники получили тюремные сроки в Алматы 23.05.2024, 18:25272366В Астане наградили школьника за спасение пятилетного мальчика 23.05.2024, 15:15Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары268381Мы не можем остаться в стороне - сотрудники Halyk Bank работают в штабе помощи пострадавшим от наводнения в Кульсары 23.05.2024, 16:23240141Вьетнамская компания приватизировала Qazaq Air 25.05.2024, 13:48234231Ушел из жизни академик Торегельды Шарманов 23.05.2024, 14:40230576Ряд перспективных направлений сотрудничества Казахстана и Сингапура обозначил Токаев 22.05.2024, 16:05340766Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 02.05.2024, 13:40339076ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 02.05.2024, 12:40318756В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 16.05.2024, 16:15316386В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений307926Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?