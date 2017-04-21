Альварес уверен в победе над Головкиным

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес верит, что ему не составит особого труда одержать победу над Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

В беседе с представителями американских СМИ один из репортеров задал ему вопрос: "После боя Головкина с Джейкобсом многие сказали, что ты бы с легкостью побил GGG. Что ты думаешь?", на что Канело лаконично ответил: "Я согласен", передает Kazakhstan Today.

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