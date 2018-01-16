Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - Алматы подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2020 года. В целом заинтересованность в проведении этого мероприятия выразили девять национальных ассоциаций, передает Kazakhstan Today.

Заинтересованность в проведении матча за Суперкубок УЕФА-2020 выразили: Албания, Тирана, "Национальный"; Беларусь, Минск, "Динамо"; Израиль, Хайфа, "Самми Офер"; Казахстан, Алматы, "Центральный"; Молдова, Кишинев, "Зимбру"; Португалия, Порту, "Драгау"; Северная Ирландия, Белфаст, "Уиндзор Парк"; Финляндия, Хельсинки, "Олимпийский"; Франция, Ницца, "Стад-де-Нис", сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что выражение интереса не имеет юридической силы. Окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 29 марта 2018 года.

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциацию, которая примет матч за Суперкубок УЕФА-2020 в мае 2018 года.

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