Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Алматы в пятый раз примет личный чемпионат мира по спидвею, передает Kazakhstan Today.



На легендарном высокогорном катке "Медео" состоится первый в 2020 году финал личного чемпионата мира по спидвею под эгидой Международной мотоциклетной федерации, FIM. В эти дни на Медео идет подготовка, наращивается лед, так как для мотогонок на льду его толщина должна быть не менее 25 сантиметров, сообщили в администрации "Медео".



Отмечается, что с 2015 года федерация автомотоспорта РК провела четыре успешных финала соревнований на "Медео" в Алматы и один финал на арене крытого ледового дворца "Алау" в Нур-Султане. Финал личного чемпионата мира 2020 года станет пятым по счету в Алматы.



"Спидвей - это одна из самых сложных и опасных, но также зрелищных и захватывающих дисциплин мотоциклетного спорта. Мы очень рады, что пятый, и, можно сказать, юбилейный финал вновь проходит на легендарном катке "Медео". Накопленный опыт и необходимая инфраструктура, отвечающая высоким требованиям трековой комиссии FIM, а также поддержка генерального партнера Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и акимата города Алматы позволили нам закрепить сотрудничество с FIM и получить право проведения финалов чемпионата мира по спидвею в последующие годы", - прокомментировал президент республиканской федерации автомотоспорта Марат Абыкаев.



Соревнования пройдут 1-2 февраля. Накануне, 31 января, состоится техническая инспекция мотоциклов и приемка стадиона представителями FIM. В тот же день пройдут тренировочные заезды и пресс-конференция, которая начнется в 15.00. После окончания заездов сотрудникам катка предстоит провести работы по восстановлению и заморозке льда.



Церемония открытия соревнований с участием представителей Министерства культуры и спорта РК, акимата города Алматы, руководства дирекции спортивных сооружений и FIM пройдет 1 февраля, в 12.30. Соревнования стартуют в 13.00. В 16.10 начнется церемония награждения победителей 1-го финала личного чемпионата мира по спидвею. 2 февраля программа повторится, после чего в 16.45 в пресс-центре "Медео" пройдет пресс-конференция для СМИ.



Личный чемпионат мира по спидвею 2020 года пройдет в пять финалов. Первый финал доверено провести Казахстану, второй и третий состоятся в российских городах Тольятти и Шадринске, а завершат чемпионат соревнования в Германии и Нидерландах. Командный финал чемпионата мира пройдет в столице Германии Берлине, и впервые в истории в нём примет участие казахстанская команда ледовых гладиаторов.



Билеты можно приобрести в кассах "Медео", а также на официальном сайте www.medey.info. Стоимость билета для взрослых - 1000 тенге, для детей до 13 лет - 500 тенге.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства