Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Фото из открытых источников

ТОКИО. 31 ИЮЛЯ - Сегодня казахстанские спортсмены выступают в четырех видах спорта на Олимпиаде-2020 в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расписание выступлений казахстанцев на 31 июля.

Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования. Ильфат Абдуллин. Начало: 07.35.

Водное поло, мужчины. Групповой раунд. Казахстан - Черногория. Начало: 07.00.

Теннис, женщины. Матч за третье место. Елена Рыбакина - Элина Свитолина (Украина). Начало: 13.30.

Бокс, мужчины. 1/8 финала. Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов). Начало: 14.48, 15.36.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства