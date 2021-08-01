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Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

31.07.2021 11584
Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио
Фото из открытых источников
ТОКИО. 31 ИЮЛЯ - Сегодня казахстанские спортсмены выступают в четырех видах спорта на Олимпиаде-2020 в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Расписание выступлений казахстанцев на 31 июля. 
 
Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования. Ильфат Абдуллин. Начало: 07.35.
 
Водное поло, мужчины. Групповой раунд. Казахстан - Черногория. Начало: 07.00.
 
Теннис, женщины. Матч за третье место. Елена Рыбакина - Элина Свитолина (Украина). Начало: 13.30.
 
Бокс, мужчины. 1/8 финала. Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов). Начало: 14.48, 15.36.
 

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