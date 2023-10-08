Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном Олимпийском комитете представили анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 7 октября.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Плавание на открытой воде, мужчины
Кто: Лев Черепанов, Даниил Андросов
Начало: 06:30
Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины
Кто: Софья Берульцева, Дидар Амирали, Данияр Юлдашев
Начало: 06:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины
Кто: Сборная Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Спортивное скалолазание, женщины. Полуфинал и финал
Кто: Маргарита Агамбаева, Виктория Адаменко
Начало: 07:00
Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финал
Кто: Анастасия Ананьева, Александр Коробов, Имангали Мамбетов
Начало: 07:00
Вид спорта: Вольная борьба
Кто: Дархан Есенгали, Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев, Азамат Даулетбеков
Начало: 08:00
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Матч за 7-8 место
Кто: Казахстан - Сингапур
Начало: 08:15
Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. Матч за третье место
Кто: Ильфат Абдуллин
Начало: 09:10
Вид спорта: Артистическое плавание, дуэт, командные соревнования
Кто: Команды Казахстана
Начало: 12:00
Вид спорта: Художественная гимнастика, индивиудальное многоборье. Финал
Кто: Эльжана Таниева, Милана Парфилова
Начало: 12:30
Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 7-8 место
Кто: Казахстан - Северная Корея
Начало: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало 13:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины/женщины
Кто: Ибрагим Берсанов, Айсамал Сансызбаева
Начало: 13:00
Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. 1/4 и 1/2 финала, финал
Кто: Амир Закиров, Саера Алибекова
Начало: 16:00
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Матч за третье место
Кто: Казахстан - Иран
Начало 17:00
Как сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, каратист Данияр Юлдашев вышел в финал соревнований Азиатских игр. Он одержал победу над тремя соперниками и получил шанс побороться за золото. В финале Данияр Юлдашев встретится с малайзийским спортсменом Бин Аб Маликом.
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек принимает участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.