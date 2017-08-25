Аршавин заявил о возможном завершении карьеры в 2017 году

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, выступающий в настоящее время за алматинский клуб "Кайрат", подтвердил, что может завершить игровую карьеру в этом году, передает Kazakhstan Today.

"Могу ли завершить игровую карьеру в этом году? Может быть, это случится. Действующий контракт заканчивается в конце года. Чем буду заниматься дальше, я ещё думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом. Что конкретно - не могу сказать", - цитирует 36-летнего футболиста портал championat.com

Напомним, Аршавин перешел в алматинский клуб в марте 2016 года. В ноябре того же года клуб сообщил о продлении контракта до конца 2017 года.

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