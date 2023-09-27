Азиада-2023: Казахстан опустился в медальном зачете
Фото: Olympic.kz
Ханчжоу. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 25 сентября представители сборной Казахстана завоевали три бронзовые медали на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР). Таким образом, в копилке Казахстана пять медалей - одна серебряная и четыре бронзовые.
Напомним, 25 сентября три бронзовые медали завоевали: Никита Чирюкин (пулевая стрельба) и дзюдоисты Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) с Абылайханом Жубаназаром (до 81 кг).
В медальном зачете Казахстан опустился с 10-го на 15-е место. На первом месте по-прежнему находится Китай (69 медалей: 39 золотых, 21 серебряная и 9 бронзовых), на втором месте - Южная Корея (33 медали: 10 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых), на третьем - Япония (31 медаль: 5 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых).
В Министерстве туризма и спорта РК сообщили, какие соревнования с участием сборной Казахстана состоятся 26 сентября:
9:00, 12:30 - Фехтование. Сабля, шпага.
9:00 - Пулевая стрельба. 10 м по движущей мишени (микс), пневматическая винтовка (микс) 25 м спортивный пистолет.
9:00 - Стендовая стрельба. Скит. Квалификация.
9:00, 14:00 - Таэквондо. 63 кг, 53 кг, 57 кг.
9:50 - Киберспорт. Street Fighter V. Плей-офф.
10:00 - Велотрек. Командный спринт (мужчины), командная гонка преследования (мужчины), командная гонка преследования (женщины).
10:00, 16:00 - Дзюдо. 78 кг, +78 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.
10:00 - Теннис. Евсеев Денис - Тунг-Лин Ву (Тайпей), Жукаев Бейбит - Сумит Накал (Индия), Айнитдинова Гозаль / Куламбаева Жибек - Я. Ли / Е. Лианг (Тайпей).
10:00 - Плавание. 100 м вольный стиль, 200 м на спине, 400 м вольный стиль.
11:00 - Баскетбол 5х5. Мужчины. Предварительные матчи. Казахстан - Саудовская Аравия.
15:00 - Спортивная гимнастика. Мужское многоборье. Финал.
15:00 - Шахматы. Индивидуальные соревнования. 5-7 раунды.
17:00 - Пляжный волейбол. Мужчины. Полуфинал. Казахстан - Катар.
17:50 - Баскетбол 3х3. Предварительные матчи. Казахстан - Камбоджа.
19:30 - У-шу. Санда 52 кг. Четвертьфинал. Турсын Аян - Меликова Айлар (Туркменистан)
20:30 - Бокс. Вечерняя сессия. Предварительные бои. Махмуд Сабырхан - Ли Ечан (Южная Корея)
Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине, сообщает НОК.