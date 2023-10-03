Азиада: казахстанские спортсмены завоевали еще одну бронзу

Фото: olympic.kz

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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.





Она стала третьей в индивидуальной гонке преследования с раздельным стартом. Султанова преодолела 18,3 километра за 25:36:10. Победу одержала Ольга Забелинская (Узбекистан) - 24:35:99. На втором месте расположилась японка Эри Енамине - 25:35:59.





olympic.kz





Еще одну бронзу в копилку Казахстана принесла Мария Бровкова. Она завоевала бронзовую медаль в индивидуальной программе соревнований по гребле на байдарках и каноэ WС1 200 м.





Национальный Олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 3 октября:





Начало соревнований указано по времени Астаны.





Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины/женщины





Кто: Мужская и женская команды Казахстана





Начало: 06:40





Вид спорта: Велоспорт на шоссе, мужчины/женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом





Кто: Рината Султанова, Алексей Луценко





Начало: 07:00 (женщины), 12:00 (мужчины)





Вид спорта: Легкая атлетика, женщины. Квалификация, финалы





Кто: Аделина Земс, Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова, Акбаян Нурмамет, Дэйзи Джепкемей, Каролин Кипкируи





Начало: 07:00, 17:00





Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Финалы





Кто: Мужская и женская команды Казахстана





Начало: 08:00





Вид спорта: Прыжки в воду, мужчины/женщины





Кто: Назар Кожанов, Елизавета Даровская





Начало: 08:00





Вид спорта: Бадминтон, мужчины/женщины





Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова





Начало: 08:40





Вид спорта: Скалолазание, мужчины/женщины. Квалификация, финалы





Кто: Мужская и женская команды Казахстана





Начало: 09:30





Вид спорта: Гандбол, женщины. Полуфинал





Кто: Казахстан - Япония





Начало: 10:00





Вид спорта: Батутная гимнастика, мужчины





Кто: Пирмаммад Алиев, Данил Мусабаев





Начало 12:00





Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины





Кто: Алибек Рахимберды





Начало: 13:00





Вид спорта: Шахматы, командные соревнования





Кто: Мужская и женская команды Казахстана





Начало: 13:00





Вид спорта: Хоккей на траве, женщины





Кто: Казахстан - Япония





Начало: 14:00





Вид спорта: Бокс, мужчины. Полуфиналы





Кто: Асланбек Шымбергенов, Камшыбек Кункабаев





Начало: 14:15, 19:00