Бектенов вручил государственный флаг участникам XVII Паралимпиады-2024
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских летних игр - 2024 и вручил им государственный флаг, сообщает пресс-служба правительства.
Государственный флаг глава правительства вручил двум флагоносцам национальной паралимпийской сборной - призеру Азиатских Паралимпийских игр, десятикратному победителю чемпионата Казахстана Берику Измаганбетову (волейбол сидя) и победительнице чемпионата Казахстана Севде Алиевой (парапулевая стрельба), которые также выступили с ответным словом.
Флаг спортсмены торжественно пронесут во время церемонии открытия Игр. Соревнования будут проходить с 28 августа по 8 сентября в Париже.
Олжас Бектенов также пожелал успехов национальной паралимпийской сборной.
Паралимпийские игры - это не просто спорт, это подтверждение безграничных способностей человека. Ваша сила воли и смелость достойны преклонения. Миллионы людей вдохновляются вашей самоотверженностью и непоколебимым духом, учатся преодолевать жизненные преграды. Наш флаг, который вы сегодня получаете, - это символ единства и победы. Глава государства отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях - почетная задача, большая честь и ответственность. Мы уверены, что вы достойно представите Казахстан на международной арене и привезете домой новые медали", - отметил Бектенов.
Для справки
В летних Паралимпийских играх - 2024 примут участие 44 казахстанских спортсмена. Сборная Казахстана получила 33 лицензии в 9 видах спорта, среди которых пара плавание, парапауэрлифтинг, паралегкая атлетика, пара каноэ, пара хэквондо, волейбол сидя, парапулевая стрельба, паранастольный теннис и парадзюдо. Всего с 1996 года по настоящее время казахстанцы завоевали 7 медалей на летней Паралимпиаде.