22.07.2025, 17:02 6251
Бибисара Асаубаева получила титул гроссмейстера
Фото: fide_chess
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Батуми. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала престижный титул гроссмейстера, сообщили в пресс-службе Международной федерации шахмат (FIDE).
В грузинском городе Батуми состоялось заседание совета Международной федерации шахмат. Одним из ключевых моментов встречи стало утверждение 10 новых гроссмейстеров. Среди них 21-летняя Бибисара Асаубаева из Казахстана, которая стала второй казахстанкой и 43-й женщиной-игроком в истории, завоевавшей престижный титул гроссмейстера", - говорится в сообщении.
Ранее звания гроссмейстера удостаивалась Жансая Абудумалик.
На днях Бибисара Асаубаева стала участницей одного из самых престижных шахматных турниров мира - Freestyle Chess Grand Slam 2025 в Лас-Вегасе. Это был закрытый элитный турнир с участием сильнейших шахматистов планеты: Магнуса Карлсена, Фабиано Каруаны, Хикару Накамуры и многих других.
Лидер женской сборной Казахстана стала третьей шахматисткой в мировой истории, кто получила право сразиться с мужчинами и сильнейшими гроссмейстерами планеты. Ранее на подобных турнирах среди женщин участвовали лишь две шахматистки - венгерка Юдит Полгар и китаянка Хоу Ифань", - отметили в федерации.
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23.07.2025, 10:42 1821
Казахстанский таеквондист завоевал золотую медаль Универсиады-2025
Фото: НОК РК
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Берлин. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль Универсиады-2025, которая в эти дни проходит в Германии, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
Абабакиров поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 63 килограммов. В финале казахстанец оказался сильнее Омера Дайоглу из Турции.
Отметим, что он стал первым казахстанцем, кто стал золотым медалистом на текущей Универсиаде. Также в активе сборной шесть бронзовых наград.
29.06.2025, 09:44 108711
Анна Данилина выиграла турнир WTA в Великобритании
Фото: ФТК
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Лондон. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с чешкой Марией Боузковой стала победительницей турнира WTA 250 в Истборне в Великобритании, сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
В финале Данилина и Боузкова обыграли Се Шувэй (Тайвань) / Майя Джойнт (Австралия) - 6:4, 7:5", - говорится в сообщении.
На счету Анны Данилиной 13 титулов на турнирах WTA в парном разряде: один титул WTA 1000, два титула WTA 500, семь титулов WTA 250 и три титула WTA 125. В 2023 году Данилина выиграла US Open вместе с финном Харри Хелиёваарой в миксте.
22.06.2025, 20:58 138906
Александр Бублик стал лучшим на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open
Казахстанец стал двукратным чемпионом турнира ATP 500 в Галле
Фото: ФТК
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open, сообщает пресс-служба ФТК.
В зрелищном финале Бублик переиграл россиянина Даниила Медведева - 6:3, 7:6 (7:4). Матч стал настоящим украшением турнира, а победа казахстанца - ярким подтверждением его класса и стабильности. Символично, что Бублик вновь одержал победу в Галле, где в 2023 году в финале взял верх над другим представителем России - Андреем Рублевым.
Для Бублика это первая победа в сезоне 2025 года и пятый титул ATP в карьере. Ранее он становился чемпионом:
- ATP 250 Монпелье (2022),
- ATP 500 Галле (2023),
- ATP 250 Антверпен (2023),
- ATP 250 Монпелье (2024).
21.06.2025, 19:18 148061
Казахстанские фехтовальщики завоевали серебро на чемпионате Азии
Фото: Olympic.kz
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Джакарта. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская команда по фехтованию на шпаге заняла второе место на чемпионате Азии на Бали (Индонезия), сообщает Olympic.kz.
За золотую медаль бились Казахстан и Япония. В напряженном поединке победу праздновали японские шпажисты. Встреча завершилась со счетом 45:39", - пишет источник.
Казахстан занял второе место. Обладателями серебра стали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.
Всего в активе казахстанской сборной две медали. Ранее Вадим Шарлаимов показал третий результат в индивидуальных соревнованиях.
Ранее Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе и две золотые медали на чемпионате Азии по спортивной гимнастике.
19.06.2025, 17:45 161861
Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного ЧА по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz
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Ханой. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завоевал три золотые медали на старте молодежного чемпионата Азии по греко-римской борьбе во Вьетнаме, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В стартовый день казахстанским классикам удалось завоевать шесть медалей, среди которых три являются золотыми", - проинформировали в комитете.
В частности, победителями ЧА стали Исхар Курбаев, Багдат Сабаз, Акжан Ыкыласов. Юсуф Мациев и Джохар Узаров заняли второе место. Бронзовым призером стал Диас Калтай.
Напомним, в прошлом году казахстанский борец стал победителем чемпионата мира U20.
13.06.2025, 17:50 201501
Назначен новый генсек Федерации водных видов спорта Казахстана
Фото: olympic.kz
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Дмитрий Баландин назначен новым генеральным секретарем Федерации водных видов спорта Казахстана, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Назначение Дмитрия Баландина - это не только признание его выдающихся спортивных достижений, но и шаг к обновлению и институциональному укреплению федерации. Мы уверены, что его профессионализм и авторитет станут важным ресурсом для всей водной спортивной отрасли страны", - отметил президент федерации Нурлан Жакупов.
Дмитрий Баландин - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, олимпийский чемпион, многократный победитель Азиатских игр и международных турниров. С 2021 года активно работает в качестве тренера и консультанта национальной сборной Казахстана по плаванию.
Напомним, в прошлом году Геннадий Головкин отозвал полномочия генсекретаря НОК.
08.06.2025, 11:30 234406
Казахстанские спортсмены завоевали две золотые медали на ЧА по спортивной гимнастике
Фото: olympic.kz
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Сеул. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Южной Корее, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В рамках соревнований состоялись финалы соревнований среди юниоров. Команда Казахстана отметилась тремя медалями. В упражнениях на коне Роман Хегай поднялся на первую ступень пьедестала - 13.800. В этом же виде программы Нуртан Идрисов завоевал серебро - 12.866. Также Идрисов стал лучшим в упражнениях на параллельных брусьях - 13.933", - проинформировали в комитете.
Ранее казахстанский гимнаст завоевал серебро чемпионата Азии.
07.06.2025, 13:37 241961
Казахстанский гимнаст стал чемпионом Азии
Фото: НОК РК
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряный призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Чечхоне (Южная Корея), сообщает НОК РК.
Спортсмен стал лучшим в упражнениях на коне.
В финале Курбанов получил от судей 14.933 балла. Второе место занял Вун Хур (Южная Корея) - 14.633. Третье место занял Дан Нгок Тхен (Вьетнам) - 14.233.
Ильяс Азизов финишировал пятым, набрав 13933.
Нариман Курбанов в третий раз в карьере выиграл континентальное первенство.
Отметим, что теперь в активе сборной три медали. Ранее Милад Карими показал второй результат в вольных упражнениях, а также сборная отметилась бронзой в командном многоборье.
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