Четвертое золото завоевал казахстанец Баландин на соревнованиях по плаванию в Словении

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - В Словении состоялся второй соревновательный день международного турнира по плаванию. Казахстанец Дмитрий Баландин завоевал четвертую золотую медаль, передает Kazakhstan Today.

На этот раз казахстанец первенствовал на дистанции 100 метров брассом. У женщин в этом же виде программы Аделаида Пчелинцева стала второй. В свою очередь Диана Назарова стала лучшей на дистанции 50 метров на спине, сообщил Olympic.kz

Анастасия Резванцева отметилась золотой медалью на дистанции 200 метров на спине. Адильбек Мусин стал вторым, выиграв финальный заплыв на 50 метров баттерфляем.

Мужчины в комбинированной эстафете 4 по 100 метров (Дмитрий Баландин, Александр Варакин, Адильбек Мусин, Адиль Каскабай) завоевали золотую медаль, а женщины (Анастасия Резванцева, Аделаида Пчелинцева, Диана Назарова, Алина Костенко) - серебро.

Портал отмечает, что Баландин завоевал уже четыре золотые медали. Ранее он стал лучшим на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

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