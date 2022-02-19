Четырнадцатый день Олимпиады: казахстанский конькобежец стал 17-м

Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана

ПЕКИН. 18 ФЕВРАЛЯ - В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине Казахстан был представлен лишь в одном виде спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Пекине на Олимпийских играх-2022 завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров среди мужчин. В них приняли участие два казахстанца, сообщает Olympic.kz

Лучший результат в команде показал Дмитрий Морозов. Он преодолел дистанцию за 1:09.61, став в итоге 17. Финишное время Дениса Кузина составило 1:10.077 - 23 место.

Золотую медаль завоевал Томас Крол из Нидерландов - 1:07.92. Вторым стал канадец Лорен Дюбрей - 1:08.32. Замкнул тройку лучших Ховар Хольмефьюр Лорентсен (Норвегия) - 1:08.48.