Делегации 30 стран прибыли в Алматы на форум Всемирной конфедерации этноспорта

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - Делегации 30 стран прибыли в Алматы для участия во Втором международном форуме Всемирной конфедерации этноспорта, передает Kazakhstan Today.

Более 150 делегаций из 30 стран мира принимают участие во Втором международном форуме Всемирной конфедерации этноспорта "Духовное возрождение. Развитие национального спорта", который проходит в эти выходные в Алматы", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Приветствуя участников форума, аким города Бауыржан Байбек отметил, что проведение в 2021 году в Казахстане первых Всемирных игр по национальным видам спорта позволит не только показать историю, культуру и искусство нашего народа, но и будет способствовать развитию интереса среди подрастающего поколения.

По инициативе ЮНЕСКО в год 30-летия нашей Независимости в Казахстане пройдут первые Всемирные игры по национальным видам спорта. Решение об этом было принято на Консультативном совете в Стамбуле. Как отметил Елбасы в своей программной статье "Семь граней Великой степи", история народных игр во многом связана с кочевым образом жизни наших предков и с их помощью мы можем показать всему миру историю, культуру и искусство нашего народа", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

По информации пресс-службы, в международном форуме в Алматы вместе с министром молодежи и спорта Турции принял участие президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

"Первый подобный форум, в ходе которого были озвучены важные вопросы развития национальных видов спорта по всему миру, состоялся в Стамбуле. Мы не случайно проводим данный форум в Алматы. Республика Казахстан придает важное значение сохранению традиций, продвижению своей культуры. Хочу поблагодарить казахстанскую сторону, а также Ассоциацию этноспорта вашей страны за организацию такого серьезного мероприятия", - сказал Билал Эрдоган.

В работе форума также принимают участие президент Ассоциации этноспорта Республики Казахстан Кайрат Сатыбалды, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, депутат мажилиса парламента Бекболат Тлеухан и другие.

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