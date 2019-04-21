Делегации 30 стран прибыли в Алматы на форум Всемирной конфедерации этноспорта

Более 150 делегаций из 30 стран мира принимают участие во Втором международном форуме Всемирной конфедерации этноспорта "Духовное возрождение. Развитие национального спорта", который проходит в эти выходные в Алматы", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.
Приветствуя участников форума, аким города Бауыржан Байбек отметил, что проведение в 2021 году в Казахстане первых Всемирных игр по национальным видам спорта позволит не только показать историю, культуру и искусство нашего народа, но и будет способствовать развитию интереса среди подрастающего поколения.
По инициативе ЮНЕСКО в год 30-летия нашей Независимости в Казахстане пройдут первые Всемирные игры по национальным видам спорта. Решение об этом было принято на Консультативном совете в Стамбуле. Как отметил Елбасы в своей программной статье "Семь граней Великой степи", история народных игр во многом связана с кочевым образом жизни наших предков и с их помощью мы можем показать всему миру историю, культуру и искусство нашего народа", - подчеркнул Бауыржан Байбек.
По информации пресс-службы, в международном форуме в Алматы вместе с министром молодежи и спорта Турции принял участие президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.
"Первый подобный форум, в ходе которого были озвучены важные вопросы развития национальных видов спорта по всему миру, состоялся в Стамбуле. Мы не случайно проводим данный форум в Алматы. Республика Казахстан придает важное значение сохранению традиций, продвижению своей культуры. Хочу поблагодарить казахстанскую сторону, а также Ассоциацию этноспорта вашей страны за организацию такого серьезного мероприятия", - сказал Билал Эрдоган.
В работе форума также принимают участие президент Ассоциации этноспорта Республики Казахстан Кайрат Сатыбалды, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, депутат мажилиса парламента Бекболат Тлеухан и другие.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства